2025-09-18 12:04:06
Φωτογραφία για Κώστας Τσουρός: «Συνέβη ένα περιστατικό με την Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά δεν...
Ο Κώστας Τσουρός, μέσα από το «Πρωινό», απάντησε στις φήμες που τον ήθελαν σε κόντρα με την Τατιάνα Στεφανίδου. Όπως εξήγησε, πράγματι υπήρξε ένα ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της εκπομπής του, όμως τόνισε ότι οι σχέσεις του με τη συνάδελφό του παραμένουν άριστες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ τους.

«Με την Τατιάνα Στεφανίδου δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όταν συμβαίνει κάτι που αφορά στην εσωτερική λειτουργία της εκπομπής, δεν σημαίνει ότι ο ένας με τον άλλον έχουμε πρόβλημα. Ότι συνέβη ένα περιστατικό που έχει να κάνει με τη λειτουργία της εκπομπής ισχύει.

Από πού προκύπτει ότι έχουμ πρόβλημα μεταξύ μας. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να τσιμπηθεί λίγο παραπάνω το θέμα… Εξεπλάγην που βγήκε κάτι τέτοιο», είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουρός.

Πηγή: tvnea.com
Ισολογισμός Δήμου Ξηρομέρου 2023 - Η επικίνδυνη λογική και τακτική να περάσουμε ότι: ''όλοι ίδιοι είναι''. Σίγουρα δεν είναι όλοι ίδιοι και φαίνεται καθαρά. Επί της διοίκησης Τριανταφυλλάκη δεν έχει δημιουργηθεί νέο χρέος και αυτό είναι απολύτως αληθές.
Ισολογισμός Δήμου Ξηρομέρου 2023 - Η επικίνδυνη λογική και τακτική να περάσουμε ότι: ''όλοι ίδιοι είναι''. Σίγουρα δεν είναι όλοι ίδιοι και φαίνεται καθαρά. Επί της διοίκησης Τριανταφυλλάκη δεν έχει δημιουργηθεί νέο χρέος και αυτό είναι απολύτως αληθές.
«Χαμογέλα και Πάλι!»: Αυτή θα είναι η ομάδα που έρχεται για 4η χρονιά... - Κάνει πρεμιέρα το Σάββατο
«Χαμογέλα και Πάλι!»: Αυτή θα είναι η ομάδα που έρχεται για 4η χρονιά... - Κάνει πρεμιέρα το Σάββατο
Παγωμένες σχέσεις ανάμεσα σε Κώστα Τσουρό και Τατιάνα Στεφανίδου – Το περιστατικό που άναψε φωτιές
Κώστας Φραγκολιάς: Tα πολυάριθμα πάνελ δεν μου αρέσουν - Ποιος θα προλάβει να μιλήσει;
Με μονοψήφια ποσοστά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το "Power Talk" της Τατιάνας Στεφανίδου
Κώστας Τσουρός : Δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό, το "γίνεται και καλύτερα" γιατί είναι ευθεία μομφή προς τη Ναταλία
Σε μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης το "Power Talk" της Τατιάνας Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
Επίσημη επίσκεψη του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στην Αυστρία για την τελική διάνοιξη της Σιδηροδρομικής Σήραγγας του Μπρένερ
«Σταθερά πρώτο το Live News, χαμηλές πτήσεις για ΣΚΑΪ και OPEN
Τρέιλερ πολλά, τηλεθέαση λίγη: το στοίχημα της ΕΡΤ1 που δεν βγήκε
«Η Ελλάδα ψηφίζει» επιστρέφει ανανεωμένο τον Οκτώβριο - Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν...
ΕΟΔΥ: Στους 7 ανήλθαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου
