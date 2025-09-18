2025-09-18 12:04:06

Ο Κώστας Τσουρός, μέσα από το «Πρωινό», απάντησε στις φήμες που τον ήθελαν σε κόντρα με την Τατιάνα Στεφανίδου. Όπως εξήγησε, πράγματι υπήρξε ένα ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της εκπομπής του, όμως τόνισε ότι οι σχέσεις του με τη συνάδελφό του παραμένουν άριστες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ τους.



«Με την Τατιάνα Στεφανίδου δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όταν συμβαίνει κάτι που αφορά στην εσωτερική λειτουργία της εκπομπής, δεν σημαίνει ότι ο ένας με τον άλλον έχουμε πρόβλημα. Ότι συνέβη ένα περιστατικό που έχει να κάνει με τη λειτουργία της εκπομπής ισχύει.



Από πού προκύπτει ότι έχουμ πρόβλημα μεταξύ μας. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να τσιμπηθεί λίγο παραπάνω το θέμα… Εξεπλάγην που βγήκε κάτι τέτοιο», είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουρός.



Πηγή: tvnea.com



