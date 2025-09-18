2025-09-18 12:04:06
Φωτογραφία για Φαίη Σκορδά: “Μετά από τόσα χρόνια, δεν βρέθηκε κανείς” – Η δική της εμπειρία με διαδικτυακή απάτη
Με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Σταρόβα, ο οποίος αποκάλυψε πως έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, η Φαίη Σκορδά μίλησε στον αέρα του Buongiorno για τη δική της προσωπική περιπέτεια, που παραμένει ανοιχτή εδώ και αρκετά χρόνια.

«Η δική μου ιστορία δεν είναι πρόσφατη και μάλιστα δεν έχει καμία σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είχα επισκεφθεί πολλές φορές, μαζί με τον δικηγόρο μου, τη ΓΑΔΑ και προχωρήσαμε σε καταθέσεις και μηνύσεις. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί έκαναν εξαιρετική δουλειά και σχηματίστηκε ολόκληρος φάκελος για την υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά, μετά από τόσα χρόνια, δεν έχει εντοπιστεί κανείς.

Κάθε τόσο με καλούν από το τμήμα και με ρωτούν αν θέλω να συνεχίσω τη διαδικασία. Μα τι να συνεχίσω; Αφού, όπως μου εξηγούν, δεν είναι δυνατόν να βρεθούν οι δράστες» ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Πηγή: tvnea.com
