Στο πλαίσιο δηλώσεων που παραχώρησε ο Νίκος Μουρατίδης στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, κλήθηκε να σχολιάσει και την Ελένη Τσολάκη.



«Βλέπουμε στον ΑΝΤ1 την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη που είναι στο σαββατοκύριακο…», είπε αρχικά η ρεπόρτερ και ο Νίκος Μουρατίδης τη διέκοψε.



«Βλέπετε εσείς την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη;», ρώτησε ο Νίκος Μουρατίδης και η ρεπόρτερ απάντησε «ναι».



«Είστε από τις λίγες», απάντησε ο Νίκος Μουρατίδης και ξέσπασε σε γέλια.



Ο Δημήτρης Παπανώτας παρενέβη και του είπε: «Η Ελένη είναι ένα καλό παιδί, καθόλου ανταγωνιστική. Έχεις δει κεντρική παρουσιάστρια να λέει “εγώ θα γυρνούσα στο Happy Day, γιατί περνούσα καλά” σε δεύτερο ρόλο;».



