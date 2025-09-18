





Ο Πέτρος Κουσουλός, με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα σε συναδέλφους του δημοσιογράφους, καταγγέλλοντας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν και σχολιάζουν το θέμα. Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Αποκαλύψεις» τόνισε πως κανείς από όσους ασχολούνται με την ιστορία του εγκλεισμού του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο δεν διαθέτει πραγματικά στοιχεία.

«Εμένα βρήκατε ρε γατάκια να με πιάσετε στο στόμα σας; Για την ατυχή σύγκριση με τον Σεργιανόπουλο χθες ζήτησα συγγνώμη. Εσείς που στέλνετε τα κοράκια, τα όρνεα, τους δημοσιογράφους έξω από το Δρομοκαΐτειο ενδιαφέρεστε; Ξέρετε τη δικαστική διαμάχη και το αποτέλεσμα; Ξέρετε τι έγινε την 4η Αυγούστου;

Είστε τσακωμένοι με την αλήθεια και το ρεπορτάζ. Και γράφετε τίτλους στα σάιτ για εμένα; Που έχουν πωληθεί σε εφοπλιστές και ανήκουν σε δημοσιογράφους που φτάνουν μετά βίας το 2% και 3%; Θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Μακάρι να ήταν ο κ. Μερκουλίδης που τον ψάχνουμε δύο 24ωρα. Είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Δεν ξέρω ούτε τον Μαζωνάκη ούτε την οικογένειά του. Αν δεν αντέχεται την αλήθεια, γυρίστε κανάλι. Δείτε στρουμφάκια».

