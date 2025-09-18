2025-09-18 16:23:50
Φωτογραφία για Αυτή αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής Διεθνών Πωλήσεων Οπτικοακουστικού Περιεχομένου στην Alter Ego και το MEGA



Η Alter Ego Media καλωσορίζει την Cagla Menderes (Τσάλα Μέντερες), η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής Διεθνών Πωλήσεων Οπτικοακουστικού Περιεχομένου (Head of International Content Sales) στον Όμιλο και το MEGA.

Το MEGA, έχοντας ήδη εισέλθει με επιτυχία στην παγκόσμια αγορά με πωλήσεις προγραμμάτων μυθοπλασίας (Maestro, Silent Road, Milky Way), στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω το διεθνές του αποτύπωμα. Η έλευση της Μέντερες, με πολυετή γνώση της διεθνούς αγοράς περιεχομένου και εμπειρία στη χάραξη στρατηγικών πωλήσεων, θα συμβάλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Cagla Menderes (Τσάλα Μέντερες) έχει εργαστεί σε μεγάλους οργανισμούς όπως το Kanal D International, όπου ηγήθηκε στρατηγικών πρωτοβουλιών πωλήσεων σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Επιπλέον, συνέβαλε καθοριστικά στην παγκόσμια κυκλοφορία νέων τίτλων και στην ανάπτυξη μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών για λογαριασμό της Global Agency, επιτυγχάνοντας σταθερή ετήσια αύξηση πωλήσεων σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.

Παράλληλα, ως Sales Consultant στο MBC Group – O3 Productions, σχεδίασε στρατηγικά πλάνα πωλήσεων και μάρκετινγκ για παραγωγές από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς του καταλόγου της O3 Productions διεθνώς.

Στόχος της ίδιας και της ομάδας της δεν είναι απλώς η πώληση τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών παραγωγών, αλλά η ανάδειξη της ελληνικής κουλτούρας, δημιουργικότητας και ταυτότητας στη διεθνή σκηνή.

H Alter Ego Media την καλωσορίζει και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία και η εργατικότητά της θα συμβάλουν καθοριστικά στην περαιτέρω εξωστρέφεια του Ομίλου.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ξέσπασμα Πέτρου Κουσουλού: “Τσακωμένοι με την αλήθεια οι δημοσιογράφοι που κάνουν 2%...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ξέσπασμα Πέτρου Κουσουλού: “Τσακωμένοι με την αλήθεια οι δημοσιογράφοι που κάνουν 2%...
Η αθλητική ενημέρωση της Κυριακής αλλάζει επίπεδο…γίνεται GRANDE στο OPEN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η αθλητική ενημέρωση της Κυριακής αλλάζει επίπεδο…γίνεται GRANDE στο OPEN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Λάκης Λαζόπουλος: Νέα συμπαραγωγή με το Netflix με τη στήριξη του MEGA
Λάκης Λαζόπουλος: Νέα συμπαραγωγή με το Netflix με τη στήριξη του MEGA
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
Πρωινά ενημερωτικά: Alpha και MEGA μοιράζονται την πρωτιά, δύσκολες ώρες για ΑΝΤ1
Πρωινά ενημερωτικά: Alpha και MEGA μοιράζονται την πρωτιά, δύσκολες ώρες για ΑΝΤ1
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
Buongiorno: Έτσι έκανε πρεμιέρα η Φαίη Σκορδά για 2η χρονιά στο MEGA
Buongiorno: Έτσι έκανε πρεμιέρα η Φαίη Σκορδά για 2η χρονιά στο MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 17/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 17/9/2025
Ξένη Δημοσίευση: Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών για την εφαρμογή βελτιώσεων στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα
Ξένη Δημοσίευση: Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών για την εφαρμογή βελτιώσεων στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα
Σιδηροδρομικά έργα και νέα σύμβαση με Hellenic Train στο τραπέζι των Βρυξελλών
Σιδηροδρομικά έργα και νέα σύμβαση με Hellenic Train στο τραπέζι των Βρυξελλών
Ελένη Μενεγάκη σε ρεπόρτερ: Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά
Ελένη Μενεγάκη σε ρεπόρτερ: Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά
Πέτρος Κουσουλός και «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» : Όταν η ενημέρωση γίνεται ηχηρή και θαρραλέα
Πέτρος Κουσουλός και «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» : Όταν η ενημέρωση γίνεται ηχηρή και θαρραλέα