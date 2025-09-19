2025-09-19 11:43:57

Η Μαρία Αντωνά μίλησε στις κάμερες και αναφέρθηκε τόσο στη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 όσο και στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα στην τηλεόραση. Όπως εξομολογήθηκε, βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες συζητήσεις, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο για να ανακοινωθεί.



Υπενθυμίζεται πως η δημοσιογράφος συμμετείχε το καλοκαίρι στην εκπομπή του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου και όπως η ίδια αποκάλυψε, εκτός απροόπτου θα τη στηρίξει σε κάθε μελλοντικό της τηλεοπτικό σχέδιο.



«Υπάρχουν συζητήσεις αλλά όχι για να το ανακοινώσω. Η συνεργασία μου με τον ΑΝΤ1 αφορούσε το Σαββατοκύριακο και με μια περαιτέρω συνεργασία με την Καραβάτου και ό,τι κάνει στο μέλλον. Δεν συζήτησα με την Ελένη Τσολάκη».



Πηγή: tvnea.com



