Ο Βαγγέλης Περρής μίλησε στην Τίνα Μεσσαροπούλου και το Happy Day του ALPHA, όπου αναφέρθηκε στην Τατιάνα Στεφανίδου και το σκηνικό του Power Talk. Όπως ανέφερε, είχε σκοπό να παρακολουθήσει την εκπομπή, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει ότι η παραγωγή του ΣΚΑΪ είχε επιλέξει ως βασικό χρώμα για το πλατό το μαύρο, κάτι που τον εξέπληξε.

Αρχικά νόμισε πως «έπεσε μαύρο» και άλλαξε κανάλι, μέχρι να διαπιστώσει ότι η παρουσιάστρια βρισκόταν κανονικά στο πλάνο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους λόγους που δεν συνέχισε τη συνεργασία του με το Πρωινό. Όπως εξήγησε, η πρόωρη έναρξη της εκπομπής τη φετινή σεζόν υπήρξε ένας από τους βασικούς παράγοντες που τον οδήγησαν στην απόφαση να αποχωρήσει.

Μεταξύ άλλων, έκανε χιούμορ και με το τρέιλερ του Γιώργου Λιάγκα που εξακολουθεί να πιστεύει ότι ήταν άθλιο, κάνοντας και το «παράπονό» του ότι ποτέ όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχαν τα ονόματα των συνεργατών ούτε καν τα αρχικά τους.

«Προσπάθησα να δω την Τατιάνα. Περίμενα πώς και πώς. Είδα ένα μαύρο πράγμα, λέω “ωχ έπεσε μαύρο, δεν θα βγει”. Τελικά ήταν η Τατιάνα μέσα στο πλάνο και ο βλάκας δεν το είδα γιατί νόμιζα είχε πέσει μαύρο» ανέφερε για την Τατιάνα Στεφανίδου και το Power Talk.

