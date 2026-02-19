Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Κατερίνα Γκαγκάκη, μιλώντας ανοιχτά για την πορεία του J2US αλλά και για τον Αδύναμος Κρίκος στο Open.

Όπως ανέφερε, το J2US διαθέτει υπερβολή και λάμψη, επισημαίνοντας ωστόσο πως το κανάλι επέλεξε να βγάλει το πρόγραμμα νωρίς στον αέρα, παρότι – όπως είπε – δεν ήταν απολύτως έτοιμο. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως η διοίκηση είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την απόδοσή του, ειδικά σε μια περίοδο που το κανάλι επιχειρεί επανατοποθέτηση.

Αναφερόμενη στους χαρακτηρισμούς περί «trash», ξεκαθάρισε πως τέτοιοι όροι δεν χωρούν στην τηλεόραση και ιδιαίτερα στα μεγάλα κανάλια, υπογραμμίζοντας ότι η ίδια θα συμμετείχε με χαρά ακόμη και στην κριτική επιτροπή του show, παρά το γεγονός – όπως σχολίασε με χιούμορ – ότι τη δυσκολεύει το να κάθεται πολλές ώρες.

Σε ό,τι αφορά τον Αδύναμο Κρίκο, σημείωσε πως το project δεν ξεκίνησε νωρίτερα, καθώς η Μαρία Μπακοδήμου ήταν αδιάθετη το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα παρασκήνιο ή συνωμοσία πίσω από τις αποφάσεις του σταθμού. Μάλιστα, ανέφερε πως το BBC έχει εκφράσει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, ενώ το νέο πλατό του παιχνιδιού είναι φωτεινό και διαφορετικής αισθητικής.

Πηγή: tvnea.com