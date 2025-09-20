Μετά από πρόταση του ΠΦΣ έρχεται προς ψήφιση νομοθετική ρύθμιση σημαντική για τις γυναίκες φαρμακοποιούς και για το φαρμακευτικό λειτούργημα αλλά και για όσους χρειάζονται απαλλαγή για λόγους υγείας από τις εφημερίες των φαρμακείων.

Ειδικότερα, σε τροπολογία που κατατίθεται τις προσεχείς ώρες στη Βουλή προς Δημόσια Διαβούλευση δίνεται η δυνατότητα για όσες γυναίκες φαρμακοποιούς κυοφορούν ή θηλάζουν να μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση των διανυκτερεύσεων των φαρμακείων τους. Η ρύθμιση αυτή επί της ουσίας δίνει το δικαίωμα στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους να παρακάμπτουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις εισηγούμενοι στις Περιφέρειες την απαλλαγή όσων απαιτούν εξαίρεση από τις διανυκτερεύσεις επικαλούμενοι σοβαρά θέματα υγείας.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης, Τερέζα Χαραμή η οποία μίλησε στο f.daily «με την προτεινόμενη διάταξη στην παρ

. 4 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 προστίθενται στους λόγους απαλλαγής των φαρμακείων από τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις –πέραν των σοβαρών λόγων υγείας και οικονομικών δυσκολιών– και άλλοι σοβαροί λόγοι, για τους οποίους θα εκφέρει γνώμη ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Με την ψήφιση της προτεινόμενης διάταξης κατοχυρώνεται και νομικά η δυνατότητα εξαίρεσης εγκύων και θηλαζουσών φαρμακοποιών από τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις. Είναι μια πράξη φροντίδας και σεβασμού απέναντι στις γυναίκες συναδέλφους μας, που σηκώνουν το βάρος δύο απαιτητικών ρόλων: της μητέρας και της επιστήμονος υγείας. Μια διάταξη ανθρώπινη και συμπεριληπτική αφού αναγνωρίζεται από την πολιτεία η ανάγκη προστασίας της υγείας της μητέρας φαρμακοποιού και του παιδιού της».

Σύμφωνα με την ίδια, «η πολιτεία και οι θεσμοί αποδεικνύουν εμπράκτως ότι η μητρότητα δεν είναι εμπόδιο αλλά αξία καθώς στηρίζοντας τις γυναίκες φαρμακοποιούς, σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους, τις ενδυναμώνουν να συνεχίσουν πιο δυναμικά την πορεία τους. Επιπλέον αυτή η απόφαση αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση για τον κλάδο επειδή ακριβώς γεφυρώνει (εν μέρει) το χάσμα μεταξύ των εργαζομένων γυναικών με σχέση ιδιωτικού έργου και των αυτοαπασχολουμένων ιδιοκτητών που διευθύνουν αυτοπρόσωπα το φαρμακείο τους. Σε αυτό ακριβώς το σημείο υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης».

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι με την προτεινόμενη διάταξη ενισχύεται ο ρόλος των Φαρμακευτικών Συλλόγων, οι οποίοι θα έχουν λόγο και ευθύνη στην εφαρμογή του μέτρου.

