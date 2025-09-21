2025-09-21 11:45:20
 Η αρένα των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών άνοιξε δυναμικά το Σαββατοκύριακο, με τους τηλεθεατές να δείχνουν ξεκάθαρες προτιμήσεις.

Στην κορυφή βρέθηκε το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 με την Ελένη Τσολάκη, που σημείωσε 12,6%. Την πρωτιά μοιράστηκε με το «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, με τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία κατέγραψε  12,6%.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες εκπομπές κινήθηκαν σε μονοψήφια νούμερα: το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε 8,6%, οι «Δεκατιανοι» έκλεισε με 7,2%, το «Ραντεβού το ΣΚ» περιορίστηκε στο 5%, ενώ η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» έμεινε χαμηλά με 4,3%.

Το τηλεοπτικό τοπίο δείχνει ότι η μάχη για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου μόλις ξεκίνησε, με τα κανάλια να διεκδικούν σκληρά την προτίμηση του κοινού.



Πηγή: tvnea.com
«Εξελίξεις Τώρα»: Χαμηλές επιδόσεις στην απογευματινή ζώνη του Mega
Σχολική ζωή: Πάρτι γενεθλίων
Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1: «Για μένα φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή, πρεμιέρα»
«Χαμογέλα και πάλι»: Έτσι έκανε πρεμιέρα για 5η χρονιά η Σίσσυ Χρηστίδου
Δυνατή πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα Mega» - Πολύ χαμηλά μονοψήφια τηλεθέαση το Καλημέρα Ελλάδα
Σκληρή μάχη για την πρωτιά ανάμεσα σε Καινούργιου και Σκορδά - Με μονοψήφια το Πρωινό
«ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»: Η Τσολάκη και η παρέα της έρχεται στον ΑΝΤ1 από νωρίς το πρωί...
Από μεσημέρι για βράδυ και η επιστροφή Κοκλώνη... - Αυτά θα είναι τα νέα προγράμματα του OPEN
Σαν σήμερα
Χ. Βόλος:Η Φυσική στην Κοινωνία: Προβλήματα και μια Νέα Στρατηγική Προσέγγισης
Το “Google Essentials” ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ PC KAI WEB
Infotainment σε κρίση:Η τηλεοπτική συνταγή που δεν «γράφει» πια και η νέα πραγματικότητα
