





Η αρένα των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών άνοιξε δυναμικά το Σαββατοκύριακο, με τους τηλεθεατές να δείχνουν ξεκάθαρες προτιμήσεις.

Στην κορυφή βρέθηκε το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 με την Ελένη Τσολάκη, που σημείωσε 12,6%. Την πρωτιά μοιράστηκε με το «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, με τη Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία κατέγραψε 12,6%.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες εκπομπές κινήθηκαν σε μονοψήφια νούμερα: το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε 8,6%, οι «Δεκατιανοι» έκλεισε με 7,2%, το «Ραντεβού το ΣΚ» περιορίστηκε στο 5%, ενώ η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» έμεινε χαμηλά με 4,3%.

Το τηλεοπτικό τοπίο δείχνει ότι η μάχη για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου μόλις ξεκίνησε, με τα κανάλια να διεκδικούν σκληρά την προτίμηση του κοινού.

Πηγή: tvnea.com