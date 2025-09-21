





Ο Νίκος Κοκλώνης επιστρέφει δυναμικά στο OPEN, αναλαμβάνοντας τη βραδινή ζώνη με φρέσκα projects και νέα πρόσωπα. Όπως αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης μέσα από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», πέρα από τη συνεργασία του με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα, ο CEO της Barking Well Media ετοιμάζει δύο μεγάλα σόου.

Το πρώτο βασίζεται στο αμερικανικό φορμάτ The View και θα είναι ένα καθημερινό, ζωντανό talk show με γυναικείες παρουσίες που θα δίνουν αιχμηρό και αποκαλυπτικό σχολιασμό. Τα ονόματα που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις είναι η Έλενα Χριστοπούλου, η Σοφία Μουτίδου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής της Αντελίνας Βαρθακούρη. Η εκπομπή θα μεταδίδεται καθημερινά 21:00 με 23:00.

Παράλληλα, ο Κοκλώνης θα παρουσιάσει και ένα Σαββατιάτικο ψυχαγωγικό σόου με celebrities, το οποίο θα βασίζεται σε ξένο format. Στα σχέδια της παραγωγής είναι και η απόκτηση των δικαιωμάτων για τον «Αδύναμο Κρίκο», με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπακοδήμου.

Με αυτόν τον τρόπο, το OPEN επιχειρεί μια δυναμική ανανέωση του προγράμματός του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη ζωντανή ψυχαγωγία και στα μεγάλα τηλεοπτικά events.

Πηγή: tvnea.com