





Δεν κατάφερε να κατακτήσει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης η απογευματινή εκπομπή του Mega, «Εξελίξεις Τώρα», που προβάλλεται στις 15:45. Το μέσο ποσοστό τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 8,2%, αφήνοντας το κανάλι αρκετά πίσω από τον ανταγωνισμό.

Την ίδια ώρα, στον ΑΝΤ1 η κλασική ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άντρα» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, σημειώνοντας υψηλότερες επιδόσεις.

Αναλυτικά, η πορεία της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» ανά 15λεπτο είχε ως εξής:

8,2%

10,0%

7,8%

8,7%

9,3%

8,4%

*Μη καθαρά ποσοστά νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό.

Πηγή: tvnea.com