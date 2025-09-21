2025-09-21 11:45:20
Δεν κατάφερε να κατακτήσει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης η απογευματινή εκπομπή του Mega, «Εξελίξεις Τώρα», που προβάλλεται στις 15:45. Το μέσο ποσοστό τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 8,2%, αφήνοντας το κανάλι αρκετά πίσω από τον ανταγωνισμό.
Την ίδια ώρα, στον ΑΝΤ1 η κλασική ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άντρα» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, σημειώνοντας υψηλότερες επιδόσεις.
Αναλυτικά, η πορεία της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» ανά 15λεπτο είχε ως εξής:
8,2%
10,0%
7,8%
8,7%
9,3%
8,4%
*Μη καθαρά ποσοστά νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό.
Πηγή: tvnea.com
