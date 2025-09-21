2025-09-21 11:45:20
Φωτογραφία για «Εξελίξεις Τώρα»: Χαμηλές επιδόσεις στην απογευματινή ζώνη του Mega



Δεν κατάφερε να κατακτήσει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης η απογευματινή εκπομπή του Mega, «Εξελίξεις Τώρα», που προβάλλεται στις 15:45. Το μέσο ποσοστό τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 8,2%, αφήνοντας το κανάλι αρκετά πίσω από τον ανταγωνισμό.

Την ίδια ώρα, στον ΑΝΤ1 η κλασική ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άντρα» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, σημειώνοντας υψηλότερες επιδόσεις.

Αναλυτικά, η πορεία της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» ανά 15λεπτο είχε ως εξής:

8,2%

10,0%

7,8%

8,7%

9,3%

8,4%

*Μη καθαρά ποσοστά νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό.



Πηγή: tvnea.com
