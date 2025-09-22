2025-09-22 09:37:49
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου έρχεται!

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 22:30 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1



Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; H κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1 και κάθε Δευτέρα θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές. 



Η αρχή της ιστορίας



Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης (Ηλίας Βαλάσης) πεθαίνει, αφήνει πίσω του…το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Πρώτοι απ’ όλους τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη από τρεις διαφορετικούς γάμους, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου

. Ο Νίκος (Κωνταντίνος Λιάρος), ο Φώντας (Μιχάλης Μιχαλακίδης) και η Βιβή (Θεανώ Κλάδη). Μαζί τους θα μπλέξουν και μία πρώην κουνιάδα του Τσατσάνη, η Αντιγόνη (Κωνσταντίνα Μιχαήλ), μία πρώην σύζυγος του, η Χρυσώ (Φωτεινή Παπαχριστοπούλου), μία κομμώτρια, η Μάγδα (Νίκη Λάμη), ένας μανικιουρίστας, ο Δάκης (Θάνος Μπίρκος), και το δεξί χέρι και συνεργάτης του Τσατσάνη, ο Μιχαήλος (Μιχάλης Λεβεντογιάννης). Πέρα από όλους τους παραπάνω, θα βρεθούν μπλεγμένοι άθελα τους και η πάμπλουτη κολλητή φίλη της Αντιγόνης, Λουκία (Έλενα Μεγγρέλη) η καλόκαρδη αλλά άγαρμπη φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω (Αμαλία Νίνου), ο κολλητός φίλος της Βιβής, Τάσος (Χρήστος Γαβριηλίδης) και ο πατέρας του Ορέστης (Νίκος Παπαδόπουλος).



Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια έρχονται αντιμέτωπα με τον Μιχαήλο, ο οποίος εμφανίζεται απειλητικά το ίδιο βράδυ της κηδείας, ζητώντας το μερίδιό του από μία ληστεία που έκανε με τον πατέρα τους. Η λεία της ληστείας ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ! Κι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Τσατσάνη να μοιραστούνε τα χρήματα οι δυο τους, λίγο πριν πεθάνει ο Τσατσάνης τού αποκάλυψε ότι έδωσε όλα τα λεφτά σε ένα από τα τρία του παιδιά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Ποιος έχει τα 3 εκατομμύρια ευρώ;



Όσα θα δούμε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 στο 1ο επεισόδιο



Τρία ετεροθαλή αδέρφια, ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή επανενώνονται με αφορμή τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα, Λευτέρη Τσατσάνη. Παράλληλα, την ίδια μέρα μονοπωλεί τις ειδήσεις η ληστεία γνωστού επιχειρηματία με λεία 3.000.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, τ’ αδέρφια ενημερώνονται μετά την κηδεία του πατέρα τους ότι είναι οι βασικοί κληρονόμοι ενός κομμωτηρίου! Κι ενώ πάνε να τσεκάρουν τη νέα τους επιχείρηση, εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνέταιρος του πατέρα τους, απαιτώντας να του επιστρέψουν τα λεφτά της ληστείας. Τα αδέρφια μαθαίνουν σοκαρισμένοι το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα τους και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Ένας από τους τρεις όμως λέει ψέματα…



Πηγή: tvnea.com
