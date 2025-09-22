Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ολοένα και πιο έντονα το φαινόμενο δημοσιογράφοι και υπεύθυνοι ιστοσελίδων, που συνεργάζονται με τηλεοπτικές εκπομπές, να δημοσιεύουν στοιχεία τηλεθέασης εμφανώς «φουσκωμένα» σε σχέση με τις πραγματικές μετρήσεις...Και εννοείται μιλάμε για τον βρώμικο μέσο όρο.

Η πρακτική αυτή έκανε την εμφάνισή της ήδη από το καλοκαίρι, ωστόσο φαίνεται να εντάθηκε με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Χαλαρώστε λίγο παιδιά – με το να δημιουργείτε μια ψευδή εικόνα πλήττετε πρώτα απ’ όλα τη δική σας αξιοπιστία.

Πηγή: tvnea.com