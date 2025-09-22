2025-09-22 13:43:11

Η Νάνσυ Νικολαΐδου το πρωί της Δευτέρας, μέσα από το Buongiorno, έκανε ένα καυστικό σχόλιο για τη στάση που κράτησε ο Πέτρος Κωστόπουλος στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη.



«Το να τα λέω τσεκουράτα με το να λέω σε έναν άνθρωπο που κάθεται δίπλα μου 3 φορές σκάσε, δεν νομίζω ότι εκφράζει… Θα πω τη δική μου άποψη. Τον θεωρώ ξεπερασμένο αυτόν τον τρόπο, που έχει μια τοξικότητα από κάτω. Ότι θα τα πω εγώ κι εσύ σταμάτα.» είπε αρχικά η Νάνσυ Νικολαΐδου και συνέχισε :



«Σε κάποιο άλλο σημείο της συζήτησης με την Αφροδίτη Γραμμέλη, της είπε: περίμενε, απαντώ σε 3ης δεν θα απαντήσω σε εσένα τώρα. Αυτή η αγαρμποσύνη δεν μου αρέσει. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που δίνει στις εκπομπές. Η εμπειρία του κι όλο αυτό που πρεσβεύει μπορεί να είναι χρήσιμο.»



«Έχω συνεργαστεί μαζί του στο Open κι δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Όμως, είμαι πολύ αντικειμενική. Έχω μελετήσει την πορεία του κι άλλοι την αποδέχονται κι άλλοι όχι. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Είναι ο άνθρωπος που με έχει αποκαλέσει στον αέρα ζώο. Δεν θεωρώ ότι τα λέει τσεκουράτα, είναι cringe. Περνάνε τα χρόνια κι αλλάζουν τα δεδομένα.» κατέληξε η Νάνσυ Νικολαΐδου.



