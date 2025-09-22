2025-09-22 13:43:11
Φωτογραφία για Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τσουρό: Χρειάζεται μια πίστωση χρόνου μια ομάδα να κάνει τις αλλαγές της
Στην εκπομπή Happy Day συζήτησαν τις δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Τσουρός στη συνέντευξή του στο Πρωινό Σαββατοκύριακο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τους συνεργάτες της στάθηκαν ιδιαίτερα στα όσα είπε για το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα στον ΣΚΑΪ, την εκπομπή «Το ’χουμε».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε πρώτη:«Δεν είναι νεύρα, είναι στεναχώρια. Όταν βλέπεις να μην ανταμείβονται οι κόποι σου Είναι μια δύσκολη σεζόν. Αν κάποτε έπεφτε στην αρένα για να κάνουν 10%, τώρα φαίνεται ουτοπία».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πρόσθεσε: «Είναι μαραθώνιος. Τώρα να κάτσεις να στεναχωρηθείς… Χρειάζεται μια πίστωση χρόνου μια ομάδα να κάνει τις αλλαγές της, να δουν τι δουλεύει».

Ο Κώστας Φραγκολιάς επεσήμανε: «Αυτό που λέγεται είναι γιατί δεν έχει γίνει αναφορά του Τσουρού στα sites της Τατιάνας».

Και η Τσιμτσιλή έκλεισε το θέμα λέγοντας: «Η Τατιάνα έχει αποδείξει ότι δεν έχει τέτοιες σκέψεις».

Πηγή: tvnea.com
