Στην εκπομπή Happy Day συζήτησαν τις δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Τσουρός στη συνέντευξή του στο Πρωινό Σαββατοκύριακο.



Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τους συνεργάτες της στάθηκαν ιδιαίτερα στα όσα είπε για το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα στον ΣΚΑΪ, την εκπομπή «Το ’χουμε».



Η Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε πρώτη:«Δεν είναι νεύρα, είναι στεναχώρια. Όταν βλέπεις να μην ανταμείβονται οι κόποι σου Είναι μια δύσκολη σεζόν. Αν κάποτε έπεφτε στην αρένα για να κάνουν 10%, τώρα φαίνεται ουτοπία».



Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πρόσθεσε: «Είναι μαραθώνιος. Τώρα να κάτσεις να στεναχωρηθείς… Χρειάζεται μια πίστωση χρόνου μια ομάδα να κάνει τις αλλαγές της, να δουν τι δουλεύει».



Ο Κώστας Φραγκολιάς επεσήμανε: «Αυτό που λέγεται είναι γιατί δεν έχει γίνει αναφορά του Τσουρού στα sites της Τατιάνας».



Και η Τσιμτσιλή έκλεισε το θέμα λέγοντας: «Η Τατιάνα έχει αποδείξει ότι δεν έχει τέτοιες σκέψεις».



