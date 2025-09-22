2025-09-22 13:56:58
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Σχετικά με την υποχρέωση ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ.



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Υπενθυμίζουμε ότι τα ιδιωτικά φαρμακεία, σε όλες τις νομικές τους μορφές, βάσει της νομοθεσίας, υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ανεξαρτήτως έτους έναρξης λειτουργίας τους.

Στο ΦΕΚ B’ 3542 (πατήστε εδώ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίστηκαν τα κριτήρια επιβολής και το ύψος των διοικητικών κυρώσεων για τους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Στους λόγους επιβολής προστίμου περιλαμβάνεται: «η παράλειψη ή η εκπρόθεσμη ή η μη σύνοψη ή μη ορθή υποβολή αίτησης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η μη ορθή τήρηση των κανόνων κατά την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), η μη τήρηση των κανόνων αυτόματης δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου καθώς και η μη αναγραφή στοιχείων στα έγγραφα της εταιρείας.» 

Καλούμε τους συναδέλφους φαρμακοποιούς να ελέγξουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. σε συνεργασία με τους λογιστές τους, τακτοποιώντας τυχόν οφειλές εφόσον υπάρχουν εκεί. 

Διευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική εγγραφή των φαρμακείων στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν σχετίζεται με την εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια που ΔΕΝ αφορά τα φαρμακεία! Ως εκ τούτο δεν θα δεχτείτε καμία εγγραφή στα Επιμελητήρια!! 

 

  

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

 

 

