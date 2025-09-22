2025-09-22 13:43:11

Το πρωί της Δευτέρας (22/9), στην εκπομπή Happy Day, οι συντελεστές σχολίασαν τις δηλώσεις που είχε κάνει η Άρια Καλύβα στην κάμερα του Χαμογέλα και Πάλι. Η Τίνα Μεσσαροπούλου πήρε τον λόγο και επισήμανε ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφερόταν η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, όσον αφορά τους λόγους που την οδήγησαν στην αποχώρησή της από το Πρωινό του ΑΝΤ1, ήταν η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης.



“Η Άρια θέλησε να διαχωρίσει τη θέση της, ότι δεν εννοούσε τον Γιώργο Λιάγκα, ότι την ανάγκασε να φύγει από την εκπομπή. Ποιους εννοούσε;”, αναρωτήθηκε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τον Κώστα Φραγκολιά να λέει οτι :“Όλο κάτι γίνεται εκεί. Τα ίδια δεν έλεγε και η Μαρία Κορινθίου;”.



Στην συνέχεια η Τίνα Μεσσαροπούλου πήρε τον λόγο και επισήμανε “Η Άρια σε καμία περίπτωση δεν εννοούσε τον Γιώργο Λιάγκα. Εννοούσε δύο ομοτράπεζούς της, συναδέλφους της. Έχει επαγγελματική κόντρα από παλιά με δύο συγκεκριμένα άτομα, που παρέμειναν στο πάνελ”.



Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε πως οι μόνοι που παρέμειναν στην ομάδα του “Πρωινού” είναι η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης, η Τίνα Μεσσαροπούλου απάντησε: “Ήταν οι άνθρωποι (σ.σ η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης) με τους οποίους ερχόταν πάρα πολύ συχνά σε κόντρα στον αέρα αλλά θεωρεί ότι δεν ήταν μόνο στον αέρα, ότι υπήρχε και κάτι παραπάνω”.



Πηγή: tvnea.com



