Πέντε άνθρωποι με καταγεγραμμένο επαγγελματικό και κοινωνικό αποτύπωμα, πέντε ιδιαίτερες προσωπικότητες και χαρακτήρες με διαφορετικές οπτικές, έρχονται στο ΟPEN την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου στις 23:30 και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη την ίδια ώρα, για να φέρουν καθαρή ματιά στο δημόσιο λόγο και την «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ».

Ο εκρηκτικός δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μπογδάνος, με τη συχνά αιχμηρή άποψη, το στοχευμένο σχόλιο και τον ξεχωριστό λόγο του και η πολύπειρη δημοσιογράφος Κατερίνα Παπακωστοπούλου με τη σύγχρονη προσέγγισή της, συντονίζουν μία τολμηρή ομάδα που τοποθετείται σε όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, χωρίς να στρογγυλεύει τις γωνίες για να ακολουθήσει το ρεύμα.

Ο έγκριτος, καταρτισμένος και ιδιαίτερα προβεβλημένος λόγω των πολύκροτων υποθέσεών του, νομικός, Τάσος Ντούγκας, ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος λέει τα πράγματα με το όνομά τους και πάντα αιφνιδιάζει με τις αποκαλύψεις του και ο πολυπράγμων, επιτυχημένος καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός με την έντονη κοινωνική δράση και διεισδυτική ματιά, Βαγγέλης Σερίφης, βάζουν στο τραπέζι όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και μας απασχολούν.

Στο φόντο κάθε συζήτησης, μια κοινωνία που φλέγεται και ασφυκτιά στις νόρμες και τους περιορισμούς της πολιτικής ορθότητας. Σε μια εποχή που κυριαρχούν τα σκάνδαλα, η εγκληματικότητα, η οικονομική ανέχεια και η ανεξέλεγκτη παραβατικότητα, μια ομάδα πέντε ατόμων με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, συνθέτει την πιο πλήρη και αντιπροσωπευτική εικόνα της κοινωνίας.

Με πεποιθήσεις που συγκρούονται, αλλά με αλήθειες που καθηλώνουν.

Ακριβώς όπως συμβαίνει στην κοινωνία, χωρίς μισόλογα και δεύτερες σκέψεις, με τη δικαιοσύνη σε πρώτο πλάνο. Βήμα στην εκπομπή θα έχουν και οι τηλεθεατές για να εκφραστούν και να τοποθετηθούν ελεύθερα.

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ»: Πρεμιέρα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 23:30 και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη την ίδια ώρα, στο OPEN

Αρχισυνταξία: Χριστίνα Πατσιώκα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Καραβασίλης

Δείτε το τρέιλερ: https://we.tl/t-hHwqIJeeBG











Πηγή: tvnea.com
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών του σωματείου Εργαζομένων Hellenic train
«Παιχνίδια Εκδίκησης» : Κάθε πότε θα παίζει η δραματική σειρά του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για τη νέα δραματική σειρά του...
Don’t forget the lyrics: Ποια μέρα και ώρα θα παίζει του νέο show-τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Με διπλό επεισόδιο η πρεμιέρα
Δευτέρα, 22/9/2025: Εργασίες ημέρας
Η νέα επικεφαλής των γερμανικών σιδηροδρόμων υπόσχεται «νέο ξεκίνημα»
ΠΦΣ: Σχετικά με την υποχρέωση ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του Γ.Ε.ΜΗ.
Φουσκωμένα νούμερα τηλεθέασης σε site...
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
