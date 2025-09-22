2025-09-22 15:37:40
Φωτογραφία για Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης – Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα»



Για το ξέσπασμα του Δημήτρη Ουγγαρέζου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», στέλνοντας το μήνυμα πως δεν δέχεται «μαθήματα φιλίας».



Ο ηθοποιός και παρουσιαστής είπε:

«Δεν ξέρω αν με έκανε unfollow ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Δεν πιστεύω στα unfollow. Ό,τι και να κάνει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Αν με έκανε unfollow, δεν πειράζει. Αν θέλω να του πω κάτι, θα το πω στον ίδιο».

Συνέχισε:

«Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή του ακριβώς, αλλά για να το λέει, θα έχει τους λόγους του. Είναι τόσα χρόνια στον χώρο, οφείλω να εμπιστευτώ την κρίση του».



Και κατέληξε:

 «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης. Είναι η άποψή του, σεβαστή, πάμε παρακάτω. Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα. Να κάνει ό,τι νομίζει στη ζωή του, να περνάει καλά, να κάνει φοβερές δουλειές γιατί έχει πολύ ταλέντο».

Ο Τσιμιτσέλης αναφέρθηκε και στη στήριξη των δημοσιογράφων προς τον Ουγγαρέζο λέγοντας πως είναι λογικό ο κάθε κλάδος να στηρίζει τους ανθρώπους του.



Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε δηλώσει:

 «Δεν μπορώ να κάνω μια κριτική στον φίλο μου; Αν δε τη δέχεται, τότε λάθος νόμιζα ότι είναι φίλος μου».



Πηγή: tvnea.com
Δευτέρα, 22/9/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 22/9/2025: Εργασίες ημέρας
Η επίσημη ανακοίνωση του OPEN για τη νέα του εκπομπή - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Η επίσημη ανακοίνωση του OPEN για τη νέα του εκπομπή - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
