Γλώσσα: Με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης και της επαναληπτικής φωτοτυπίας που ξεκινήσαμε στην τάξη, προετοιμαζόμαστε για το αυριανό επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στη 15η ενότητα της Ε΄ τάξης.Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 19 - Β.Μ.) και επισκεφθούμε τη σχετική ανάρτηση, διαβάζουμε τη θεωρία, συμπληρώνουμε και διαβάζουμε τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 6ου κεφαλαίου "Οι αριθμοί αναπαράγονται" (σελίδα 20 - Β.Μ.). Τέλος, λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2, 4 και το πρόβλημα 1, στη σελίδα 17 του Τ.Ε..Σχολική ζωή: Για αύριο Τρίτη, 23/9, θα έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα με το αντίστοιχο της προηγούμενης Τρίτης, δηλαδή:ΓλώσσαΓλώσσαΜαθηματικάΓυμναστικήΕικαστικάΑγγλικά

klikstimathisi