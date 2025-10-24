2025-10-24 11:27:33
Πηγή: Σελίδα Facebook ΑΚΤΑΙΑΣ.
SOS για τον Αμβρακικό — 2 Εβδομάδες Μόνο!
Η κυβέρνηση προωθεί νέα ΠΟΑΥ ιχθυοκαλλιεργειών μέσα σε ένα από τα πιο ευαίσθητα και προστατευμένα οικοσυστήματα της Ελλάδας — δίνοντας μόλις 30 ημέρες για να μελετηθούν 900+ σελίδες γεμάτες επιστημονική ορολογία, μικροσκοπικούς πίνακες και σπασμένους συνδέσμους Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟNέα απειλή δασμών στα φάρμακα αλά Trump
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΝούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ