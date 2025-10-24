2025-10-24 11:27:33
Φωτογραφία για Εφημερίδα Συντακτών - SOS για τον Αμβρακικό.



 Πηγή: Σελίδα Facebook ΑΚΤΑΙΑΣ.



 SOS για τον Αμβρακικό — 2 Εβδομάδες Μόνο! 

 Η κυβέρνηση προωθεί νέα ΠΟΑΥ ιχθυοκαλλιεργειών μέσα σε ένα από τα πιο ευαίσθητα και προστατευμένα οικοσυστήματα της Ελλάδας — δίνοντας μόλις 30 ημέρες για να μελετηθούν 900+ σελίδες γεμάτες επιστημονική ορολογία, μικροσκοπικούς πίνακες και σπασμένους συνδέσμους Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Nέα απειλή δασμών στα φάρμακα αλά Trump
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Nέα απειλή δασμών στα φάρμακα αλά Trump
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/10/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/10/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυκλοφόρησε η Εφημερίδα ΄΄Η φωνή του Βάλτου΄΄ τεύχος 197
Κυκλοφόρησε η Εφημερίδα ΄΄Η φωνή του Βάλτου΄΄ τεύχος 197
Ευλαμπία Ρέβη: Με καλύπτει απόλυτα η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών
Ευλαμπία Ρέβη: Με καλύπτει απόλυτα η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών
Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη εφημερίδα...
Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη εφημερίδα...
Κυκλοφόρησε η Εφημερίδα Εμπεσιώτικη Φωνή Φύλλο 207
Κυκλοφόρησε η Εφημερίδα Εμπεσιώτικη Φωνή Φύλλο 207
Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: Το υψηλό «κόστος» της ιχθυοκαλλιέργειας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που καταγράφονται στον Αμβρακικό Κόλπο αποτελούν ταυτόχρονα προειδοποίηση και ευκαιρία.
Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: Το υψηλό «κόστος» της ιχθυοκαλλιέργειας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που καταγράφονται στον Αμβρακικό Κόλπο αποτελούν ταυτόχρονα προειδοποίηση και ευκαιρία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μια συγκινητική προσπάθεια πατέρα και γιου. Πήγαιναν από σταθμο σε σταθμο για καλό σκοπό
Μια συγκινητική προσπάθεια πατέρα και γιου. Πήγαιναν από σταθμο σε σταθμο για καλό σκοπό
«The Floor»: 90 παίκτες παίρνουν θέση στο νέο επεισόδιο...
«The Floor»: 90 παίκτες παίρνουν θέση στο νέο επεισόδιο...
Ο ηλικιακός ρατσισμός στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εκπομπή «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη
Ο ηλικιακός ρατσισμός στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στην εκπομπή «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη
«The Roadshow»: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον Νομό Λακωνίας
«The Roadshow»: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον Νομό Λακωνίας
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά
Η «Super Κατερίνα» ανέβηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας στα πρωινά ψυχαγωγικά