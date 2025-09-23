2025-09-23 14:28:51
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (22/9/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 22/9/2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 22/9/2025
Power Talk: Ανανεωμένη εικόνα με… ψηφιακά γραφικά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Power Talk: Ανανεωμένη εικόνα με… ψηφιακά γραφικά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 22/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 22/9/2025
Τρίτη, 23/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 23/9/2025: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2025)
Δευτέρα, 22/9/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 22/9/2025: Εργασίες ημέρας
Φουσκωμένα νούμερα τηλεθέασης σε site...
Φουσκωμένα νούμερα τηλεθέασης σε site...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη εφημερίδα...
Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη εφημερίδα...
Το «Naftemporiki TV» στη θέση του «Epsilon» στη Digea
Το «Naftemporiki TV» στη θέση του «Epsilon» στη Digea
Δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Τρίτη, 23/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 23/9/2025: Εργασίες ημέρας
Η Hellenic Train για το συμβάν στο Σουφλί
Η Hellenic Train για το συμβάν στο Σουφλί