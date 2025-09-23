2025-09-23 14:28:51

Η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ επέστρεψε με σημαντικές αλλαγές στο πλατό, δίνοντας μια σαφώς πιο ανανεωμένη εικόνα. Στο κέντρο του σκηνικού κυριαρχεί πλέον ένα μεγάλο τραπέζι, όπου κάθεται η Τατιάνα Στεφανίδου, ενώ στα δεξιά της έχει δημιουργηθεί ένας μικρός χώρος σε στυλ πάνελ. Οι καρέκλες από πλεξιγκλάς και τα διαφανή τραπεζάκια, που στο παρελθόν, έχουν πλέον απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα η εικόνα να φαίνεται πιο «καθαρή» και οργανωμένη.



Το κοινό, που παλαιότερα ήταν μέρος του σκηνικού, έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αφού αφαιρέθηκαν όλες οι αριστερές κερκίδες, κάτι που δίνει στο πλατό μια πιο «κλειστή» και προσεγμένη αισθητική. Παράλληλα, η μαυρίλα που κυριαρχούσε στο σκηνικό σπάει, καθώς στην αριστερή πλευρά προστέθηκε ένας τοίχος με γραφικά που μιμούνται την αίσθηση μιας γιγαντοοθόνης, προσθέτοντας ζωντάνια και μοντέρνα διάθεση. Τα συγκεκριμένα γραφικά μάλιστα θυμίζουν έντονα την εκπομπή «Εξελίξεις» που προβλήθηκε πέρσι.



Σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές με τα γραφικά και την αναδιάταξη του χώρου καταφέρνουν να δώσουν την αίσθηση ενός διαφορετικού, ωστόσο είναι εμφανές ότι το αποτέλεσμα είναι τεχνητό και δεν αποπνέει πλήρη αίσθηση ρεαλισμού. Το νέο πλατό κερδίζει σε οπτική ανανέωση και καθαρότητα, αλλά χάνει σε αυθεντικότητα και ζωντάνια.



