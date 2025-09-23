2025-09-23 14:28:51
Φωτογραφία για Power Talk: Ανανεωμένη εικόνα με… ψηφιακά γραφικά
Η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ επέστρεψε με σημαντικές αλλαγές στο πλατό, δίνοντας μια σαφώς πιο ανανεωμένη εικόνα. Στο κέντρο του σκηνικού κυριαρχεί πλέον ένα μεγάλο τραπέζι, όπου κάθεται η Τατιάνα Στεφανίδου, ενώ στα δεξιά της έχει δημιουργηθεί ένας μικρός χώρος σε στυλ πάνελ. Οι καρέκλες από πλεξιγκλάς και τα διαφανή τραπεζάκια, που στο παρελθόν, έχουν πλέον απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα η εικόνα να φαίνεται πιο «καθαρή» και οργανωμένη.

Το κοινό, που παλαιότερα ήταν μέρος του σκηνικού, έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αφού αφαιρέθηκαν όλες οι αριστερές κερκίδες, κάτι που δίνει στο πλατό μια πιο «κλειστή» και προσεγμένη αισθητική. Παράλληλα, η μαυρίλα που κυριαρχούσε στο σκηνικό σπάει, καθώς στην αριστερή πλευρά προστέθηκε ένας τοίχος με γραφικά που μιμούνται την αίσθηση μιας γιγαντοοθόνης, προσθέτοντας ζωντάνια και μοντέρνα διάθεση. Τα συγκεκριμένα γραφικά μάλιστα θυμίζουν έντονα την εκπομπή «Εξελίξεις» που προβλήθηκε πέρσι.

Σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές με τα γραφικά και την αναδιάταξη του χώρου καταφέρνουν να δώσουν την αίσθηση ενός διαφορετικού, ωστόσο είναι εμφανές ότι το αποτέλεσμα είναι τεχνητό και δεν αποπνέει πλήρη αίσθηση ρεαλισμού. Το νέο πλατό κερδίζει σε οπτική ανανέωση και καθαρότητα, αλλά χάνει σε αυθεντικότητα και ζωντάνια.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (22/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (22/9/2025)
Ιάπωνες, Καναδοί και Γερμανοί ανακαλύπτουν τα βαγόνια που μετέφεραν Εβραίους στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ιάπωνες, Καναδοί και Γερμανοί ανακαλύπτουν τα βαγόνια που μετέφεραν Εβραίους στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αλλαγές στο «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου – Στον «αέρα» η ανησυχία για τα νούμερα
Αλλαγές στο «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου – Στον «αέρα» η ανησυχία για τα νούμερα
Μεγάλες αλλαγές στο POWER TALK με διορία... - Αλλαγές και στην εκπομπή ΤΟ ΧΟΥΜΕ
Μεγάλες αλλαγές στο POWER TALK με διορία... - Αλλαγές και στην εκπομπή ΤΟ ΧΟΥΜΕ
Περρής για Στεφανίδου: «Περίμενα να τη δω, αλλά νόμιζα είχε χαλάσει η εικόνα»
Περρής για Στεφανίδου: «Περίμενα να τη δω, αλλά νόμιζα είχε χαλάσει η εικόνα»
Από την κορυφή του LiveNews στα πολύ χαμηλά μονοψήφια του Power Talk
Από την κορυφή του LiveNews στα πολύ χαμηλά μονοψήφια του Power Talk
Power Talk: Φήμες μέχρι και για πρόωρη διακοπή της εκπομπής... - Πάει Σαββατοκύριακο αν...;
Power Talk: Φήμες μέχρι και για πρόωρη διακοπή της εκπομπής... - Πάει Σαββατοκύριακο αν...;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 22/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 22/9/2025
Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη εφημερίδα...
Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη εφημερίδα...
Το «Naftemporiki TV» στη θέση του «Epsilon» στη Digea
Το «Naftemporiki TV» στη θέση του «Epsilon» στη Digea
Δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Τρίτη, 23/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 23/9/2025: Εργασίες ημέρας