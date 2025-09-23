





Συνέντευξη στον Στέφανο Κωνσταντινίδη για τις ανάγκες της εκπομπής Super Κατερίνα έδωσε η Αλεξάνδρα Τσόλκα. Η γνωστή δημοσιογράφος άνοιξε τα χαρτιά της με αφορμή την επιστροφή της στην Ελλάδα και την τηλεοπτική της επάνοδο, έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας.

“Τον Λάμπρο τον ήξερα από παλιά, είναι ένας «χορτασμένος» άνθρωπος με αρχές. Δεν έχει αυτή την τρομερή φιλοδοξία της τηλεόρασης. Από την άλλη, η Ιωάννα είναι μορφωμένη, όμορφη, ευγενική, με χιούμορ. Η νοσταλγία είναι ο λόγος που επέστρεψα στην τηλεόραση”, είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Τσόλκα.







“Την Κατερίνα Καινούργιου την ξέρω από τότε που ήταν ρεπόρτερ. Τόσο καλό παιδί και τόσο εργατική, υπόδειγμα. Τώρα είναι power, εγώ πάντα κουβαλάω εκείνη την εικόνα. […] Η Σταματίνα, επίσης, έχει ρίξει δουλειά, όχι αστεία. Έμπαινε στη μονταζιέρα και… αναστέναγε η μονταζιέρα. […] Δεν νομίζω ότι κανένας αμφισβητεί ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει αφήσει το στίγμα του στην τηλεόραση”, σχολίασε η δημοσιογράφος για τα τηλεοπτικά πρόσωπα της επικαιρότητας.







Σε ερώτηση για την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη από το “Καλημέρα Ελλάδα”, η Αλεξάνδρα Τσόλκα απάντησε:

“Πάντα έδινε χώρο στους νέους ανθρώπους αλλά νομίζω ότι κουράστηκε”.

Πηγή: tvnea.com