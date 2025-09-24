2025-09-24 10:43:13
Φωτογραφία για Τι ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ για το «The Voice of Greece»;
Το «The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός που καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει για 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ και είναι πιο δυνατό από ποτέ!

Η παρέα που ξεχώρισε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα την προηγούμενη σεζόν, με αληθινή χημεία, ατάκες και εξομολογήσεις που συζητήθηκαν, ατελείωτα γέλια, παίρνει ξανά τη θέση της για ακόμη πιο δυνατές μουσικές μονομαχίες.

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, με τη μουσική γνώση, την εμπειρία, το χιούμορ και τα απρόβλεπτα... challenges, προσπαθούν να πείσουν τους διαγωνιζόμενους να ενταχθούν στην ομάδα τους και να τους οδηγήσουν μέχρι τον μεγάλο τελικό. Ποιος από τους αγαπημένους coaches θα εντοπίσει την καλύτερη Φωνή, αυτή που θα αναδειχθεί «Φωνή της Ελλάδος»;

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ένας από τους πιο ταλαντούχους δημιουργούς, επιστρατεύει τη ζεστασιά, το χιούμορ και τη θετική του ενέργεια, για να υποδεχθεί τους τέσσερις coaches και να βρεθεί στο πλευρό των διαγωνιζόμενων.

Φυσικά, οι Blind Auditions δίνουν και φέτος το πρώτο στίγμα: Διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών ανεβαίνουν στο stage του #TheVoiceGR και, με μοναδικό «όπλο» τη φωνή, διεκδικούν μια θέση στον απόλυτο μουσικό διαγωνισμό.

Η σκηνή που «γεννά» τις πιο όμορφες στιγμές, ανοίγει ξανά!

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: tvnea.com
