Κάθαρση, τιμωρία, λύτρωση, έρωτας… Ο δεύτερος κύκλος έφθασε και όλα ανατρέπονται!Επεισόδιο 1: Η σφαίρα του Αργύρη βρίσκει τον στόχο της όμως ένα θαύμα, μια «θεϊκή παρέμβαση» θα γλιτώσει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο. Η Χλόη, παρ’ όλο που τον βλέπει τραυματισμένο, του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ για την αρπαγή της κόρης της. Η Θάλεια είναι συντετριμμένη και βαθιά μετανιωμένη που υπήρξε συνεργός σε μια τόσο αισχρή πράξη.Ο Παύλος από την άλλη, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους γιατί γνωρίζει ότι αν το αποφασίσουν, η Χλόη μαζί με τον Αργύρη, μπορούν να τους καταγγείλουν και να τους κλείσουν στη φυλακή. Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, η Ολυμπία αποφασίζει να μιλήσει στη Δώρα και να της πει ποια ήταν η πραγματική της μητέρα! Την ίδια στιγμή ένας παλιός γνώριμος καταφτάνει στη Στέρνα. Ο Αντρέας Ιωάννου αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Κυριάκου και είναι σίγουρος για δύο πράγματα: ότι ο Μαρκόπουλος είναι ο ένοχος και ότι θα φτάσει η στιγμή που θα κάνει το λάθος Επεισόδιο 2: Ο Νικόλαος παρακαλεί τη Χλόη να τον συγχωρέσει, αλλά εκείνη δείχνει αποφασισμένη να τον ξεγράψει από τη ζωή της για πάντα. Ο Αντρέας Ιωάννου, προκαλεί έμμεσα τον Παύλο λέγοντας του ότι έχει αναλάβει την νομική εκπροσώπηση του Κυριάκου, ενώ παράλληλα έρχεται στην επιφάνεια η σχέση που είχε κάποτε ο δικηγόρος με τη Χριστίνα. Η Ολυμπία μετά την εξομολόγησή της στη Δώρα και την αποκάλυψη πως είναι συγγενείς, της υπόσχεται πως θα μείνει για πάντα στο πλευρό της.Αποφασισμένη η Ολυμπία ξεκαθαρίζει στον Παύλο τις προθέσεις της, ενώ η Μάρω ακούγοντας τυχαία ένα απόσπασμα της κουβέντας τους, καταλαβαίνει πως ο Παύλος είναι ο δολοφόνος της Κατρίν. Στο μεταξύ, ο Αργύρης και η Χλόη, μετά από χρόνια πόνου, έρχονται πιο κοντά με αφορμή την αλήθεια για την κόρη τους, Ελευθερία, ενώ η Σμαρώ που δεν αντέχει την ατιμωρησία των Μαρκόπουλων προειδοποιεί τη Θάλεια πως θα της κάνουν μήνυση για αρπαγή ανηλίκου και παράνομη υιοθεσία. Ο Κυριάκος, στη φυλακή, γνωρίζει τον Θάνο, έναν συγκρατούμενο που του δείχνει συμπάθεια και τον προειδοποιεί να μην εμπιστεύεται κανέναν...«Άγιος έρωτας», πρεμιέρα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.Και από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.Πηγή: tvnea.com