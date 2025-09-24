2025-09-24 10:43:13
Δύσκολες μέρες φαίνεται να διανύει ο Ant1 στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, καθώς τα ποσοστά που καταγράφει είναι απογοητευτικά χαμηλά, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμά του περιλαμβάνει αρκετές αξιόλογες σειρές – σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, καλύτερες από αυτές του ανταγωνισμού.

Η εικόνα αυτή δεν προέκυψε ξαφνικά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν οι ανταγωνιστικοί σταθμοί Alpha και Mega επέλεξαν να επενδύσουν σε επαναλήψεις σειρών που το τηλεοπτικό κοινό αγαπά εδώ και χρόνια, ο Ant1 στηρίχθηκε κυρίως στην προβολή ελληνικών ταινιών. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη δυναμική του και τη «συνήθεια» του κοινού στη συγκεκριμένη ζώνη. Επίσης ο ΑΝΤ1+  αλλα και άλλες παράνμες

Σήμερα, ακόμη και με νέο πρόγραμμα και παραγωγές που ξεχωρίζουν σε επίπεδο σκηνοθεσίας, σεναρίου και ερμηνειών, ο σταθμός δυσκολεύεται να προσελκύσει ξανά τηλεθεατές. Το τηλεοπτικό τοπίο είναι πλέον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τους θεατές να έχουν πολλές επιλογές, τόσο από την ελεύθερη τηλεόραση όσο και από τις πλατφόρμες streaming. 

Με την πρώτη ματιά, τα πράγματα φαίνονται δύσκολα για τον Ant1, ωστόσο η ιστορία έχει δείξει ότι ο σταθμός μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες. Χρειάζεται όμως στρατηγικός σχεδιασμός, επιμονή και –κυρίως– υπομονή, ώστε να επαναφέρει τα ποσοστά του τουλάχιστον σε διψήφια νούμερα.

Ίσως, τελικά, πρέπει να τεθούν σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι λαμβάνουν τις στρατηγικές αποφάσεις στο πρόγραμμα και ποιοι θα αναλάβουν την ευθύνη για τα λάθη που οδήγησαν τον σταθμό σε αυτή τη δυσμενή θέση που δεν είναι μόνο στο Prime Time. Αυτό συμβαίνει όταν σε ένα κανάλι είναι όλα στο ρελαντί...





Πηγή: tvnea.com
