 Η Κατερίνα Γκαγκάκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star για όλες τις εξελίξεις στο κανάλι OPEN και τις καινούριες τηλεοπτικές εκπλήξεις, καθώς και για τον Νίκο Κοκλώνη, ο οποίος ετοιμάζει νέα πρότζεκτ.



Οι δηλώσεις της Κατερίνα Γκαγκάκη:

«Η ενημέρωση στο Open πάει εξαιρετικά! Ο Λάμπρος με την Ιωάννα ξεκίνησαν πολύ ευχάριστα, τους χάρηκα και το καλοκαίρι και πάμε για τα επόμενα. Δεν θα σας πω τι θα δούμε στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα. Πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε διάφορα. Όταν δεν υπάρχει επιβεβαίωση, πρέπει να είμαστε διστακτικοί. Πολλές φορές είπαμε ότι γίνεται μια διαδικασία να διατηρηθεί η ζώνη της εκπομπής του Θανάση Πάτρα. Θα είναι μια ωραία ψυχαγωγική εκπομπή».



«Ο Νίκος Κοκλώνης έρχεται με αρκετές παραγωγές στο OPEN. Νομίζω τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει το κανάλι και ο ίδιος με τον δικό του τρόπο. Η συνεργασία είναι καλή, όπως και οι σχέσεις μας».



