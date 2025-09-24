2025-09-24 10:40:28

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε φαρμακείο που βρίσκεται επί της οδού Στρατηγού Καλάρη στα Κάτω Πατήσια, με τον δράστη να απειλεί τον ιδιοκτήτη με ένα κουζινομάχαιρο και να αδειάζει το ταμείο.



Ο δράστης εισέβαλε μέρα μεσημέρι στο κατάστημα. Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός STAR, τον δείχνει να κραδαίνει το μαχαίρι και να αιφνιδιάζει τον ιδιοκτήτη, ο οποίος πάγωσε στη θέα του όπλου.



Όπως περιγράφει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης: «Δεν θα σου κάνω κακό, άνοιξε το ταμείο να πάρω τα λεφτά… Πήγαινε δύο βήματα πίσω για να μπορέσω να φύγω. Αν, όμως, φέρεις αντίσταση δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξαναμπώ στη φυλακή. Ήταν εκείνη η ώρα που δεν είχε καθόλου πελάτες κι έξω επίσης δεν υπήρχε καθόλου κόσμος».



Ο κακοποιός, με το ένα χέρι, άρπαξε τα ....χαρτονομίσματα από το ταμείο και τα έβαλε στην τσέπη του. Καθώς αποχωρούσε, έκρυψε το μαχαίρι στην πίσω τσέπη του παντελονιού. Στη συνέχεια διέσχισε τον κεντρικό δρόμο και εξαφανίστηκε στα γύρω στενά.



Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο δράστης ακούμπησε σε διάφορα σημεία με γυμνά χέρια. Η Σήμανση συλλέγει τα αποτυπώματά του, τα οποία θα συγκριθούν με τη βάση δεδομένων για την ταυτοποίησή του και τη σύλληψή του.



Δείτε το βίντεο:

