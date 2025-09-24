2025-09-24 10:37:37

Στο εικονικό φαρμακείο, πολίτες ενημερώθηκαν για θέματα υγείας και ευεξίας. Πολλοί έκαναν μέτρηση φλεβικής ανεπάρκειας στα δύο διαγνωστικά μηχανήματα που υπήρχαν για πρώτη φορά φέτος.



Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των Θεσσαλονικέων και των επισκεπτών της πόλης στην ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε την Κυριακή, στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο Λευκός Πύργος φωταγωγήθηκε συμβολικά με πράσινο χρώμα, προς τιμήν της συνολικής προσφοράς των φαρμακοποιών στη δημόσια υγεία.



