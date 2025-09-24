2025-09-24 10:37:37
Φωτογραφία για Στα πράσινα ο Λευκός Πύργος - Μεγάλη συμμετοχή στην Ημέρα του Φαρμακοποιού
Στο εικονικό φαρμακείο, πολίτες ενημερώθηκαν για θέματα υγείας και ευεξίας. Πολλοί έκαναν μέτρηση φλεβικής ανεπάρκειας στα δύο διαγνωστικά μηχανήματα που υπήρχαν για πρώτη φορά φέτος.

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των Θεσσαλονικέων και των επισκεπτών της πόλης στην ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε την Κυριακή, στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο Λευκός Πύργος φωταγωγήθηκε συμβολικά με πράσινο χρώμα, προς τιμήν της συνολικής προσφοράς των φαρμακοποιών στη δημόσια υγεία.

