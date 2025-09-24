Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νούμερα τηλεθέασης της απογευματινής ζώνης, με τον «Τροχό της Τύχης» του Star να κατακτά την κορυφή σημειώνοντας 14,6%.

Ακολουθούν:

The Chase (13,7%) – Σταθερά δυνατή επίδοση για το τηλεπαιχνίδι του MEGA.

Live News (13,5%) – Η ενημερωτική εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega συνεχίζει με πολύ καλά ποσοστά.

Cash or Trash (12,0%) – Δυνατά ποσοστά για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

Deal (10,5%) – Το γνωστό παιχνίδι κράτησε το ενδιαφέρον του κοινού.

Rouk Zouk (9,3%) – Στη δεύτερη θέση της κατηγορίας του με χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης ωστόσο.

Στούντιο 4 (9,8%) – Αξιοσημείωτη επίδοση για το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ1.

5x5 (7,9%) – Παρουσίασε πτώση, υποχωρώντας σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη μέρα.

Καθαρές Κουβέντες (5,9%) – Η συζήτηση στο Open δεν κατάφερε να συγκρατήσει υψηλά ποσοστά.

Τό ’Χουμε (3,2%) – Χαμηλή επίδοση στη συγκεκριμένη ζώνη.

Power talk (2,8%) – Καταγράφεται εκ νέου πτώση, το χαμηλότερο ποσοστό της ημέρας.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/9/2025)

Πηγή: tvnea.com