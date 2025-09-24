2025-09-24 11:25:42

Ο Δημήτρης Παπανώτας, μέσα από την εκπομπή Happy Day, αναφέρθηκε στον τρόπο που στο Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα σχολίασαν τα λόγια του για τον Νίκο Αναδιώτη. Ο δημοσιογράφος άσκησε έντονη κριτική στο πάνελ, υπογραμμίζοντας ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν και παρουσιάστηκαν διαφορετικά από ό,τι τις εννοούσε. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από την ομάδα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, με αφορμή τον Ευρωβουλευτή.



«Θα ήθελα να παρακαλέσω μιας και είστε στο Πρωινό του Γιώργου, να ακούνε καλύτερα που κάθονται μετά να σχολιάσουν… λίγο να ξεβουλώσουμε το αυτί ή να μην τις φτιάχνουν όπως θέλουνε. Έκατσαν και σχολίασαν τι είπα εγώ για τον Αναδιώτη ότι «καλός είναι για το μόντελινγκ και για την πολιτική πέφτω κάτω και γελάω». Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί γιατί τον ξέρω και επίσης από το μόντελινγκ είναι από τους καλύτερους. Άλλο το ένα κι άλλο αυτό ότι είναι καλός για το μόντελινγκ! Και με πήρανε τηλέφωνο να βγω και στον αέρα», σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας.



Πηγή: tvnea.com



