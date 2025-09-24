2025-09-24 11:25:42
Φωτογραφία για Δημήτρης Παπανώτας για ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Oι δηλώσεις μου παρερμηνεύτηκαν και παρουσιάστηκαν διαφορετικά ...
Ο Δημήτρης Παπανώτας, μέσα από την εκπομπή Happy Day, αναφέρθηκε στον τρόπο που στο Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα σχολίασαν τα λόγια του για τον Νίκο Αναδιώτη. Ο δημοσιογράφος άσκησε έντονη κριτική στο πάνελ, υπογραμμίζοντας ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν και παρουσιάστηκαν διαφορετικά από ό,τι τις εννοούσε. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από την ομάδα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, με αφορμή τον Ευρωβουλευτή.

«Θα ήθελα να παρακαλέσω μιας και είστε στο Πρωινό του Γιώργου, να ακούνε καλύτερα που κάθονται μετά να σχολιάσουν… λίγο να ξεβουλώσουμε το αυτί ή να μην τις φτιάχνουν όπως θέλουνε. Έκατσαν και σχολίασαν τι είπα εγώ για τον Αναδιώτη ότι «καλός είναι για το μόντελινγκ και για την πολιτική πέφτω κάτω και γελάω». Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί γιατί τον ξέρω και επίσης από το μόντελινγκ είναι από τους καλύτερους. Άλλο το ένα κι άλλο αυτό ότι είναι καλός για το μόντελινγκ! Και με πήρανε τηλέφωνο να βγω και στον αέρα», σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Γιώργος Λιάγκας το καρφί στην Καινούργιου και η αλήθεια για τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Γιώργος Λιάγκας το καρφί στην Καινούργιου και η αλήθεια για τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο...
Φλωρίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη - Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φλωρίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη - Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Λιάγκας για Παπανώτα: «Οι άλλοι δίπλα συμφωνούσαν ότι έχουμε παραποιήσει τις δηλώσεις του, αυτό είναι το χειρότερο για εμένα»
Λιάγκας για Παπανώτα: «Οι άλλοι δίπλα συμφωνούσαν ότι έχουμε παραποιήσει τις δηλώσεις του, αυτό είναι το χειρότερο για εμένα»
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών: «Σούπερ Κατερίνα» στην κορυφή – Άνοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1
Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης – Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα»
Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης – Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα»
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
Τίνα Μεσσαροπούλου για Άρια Καλύβα: Έφυγε από το Πρωινό, επειδή είχε κόντρα όχι μόνο στον αέρα...
Πρωινό Σαββατοκύριακο: Η διαβασμένη Τσολάκη η έκπληξη και ο νευρικός Κωστόπουλος...
Πρωινό Σαββατοκύριακο: Η διαβασμένη Τσολάκη η έκπληξη και ο νευρικός Κωστόπουλος...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Λιάγκας για Παπανώτα: «Οι άλλοι δίπλα συμφωνούσαν ότι έχουμε παραποιήσει τις δηλώσεις του, αυτό είναι το χειρότερο για εμένα»
Λιάγκας για Παπανώτα: «Οι άλλοι δίπλα συμφωνούσαν ότι έχουμε παραποιήσει τις δηλώσεις του, αυτό είναι το χειρότερο για εμένα»
Τετάρτη, 24/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 24/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Σάρωσε ξανά η «Κοινωνία Ώρα Mega» με κορύφωση 35,2%
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Σάρωσε ξανά η «Κοινωνία Ώρα Mega» με κορύφωση 35,2%
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Η Κατερίνα Καινούργιου σταθερά στην κορυφή
Τηλεθέαση Μεσημεριανής Ζώνης: Σταθερά πρώτος ο Πέτρος Κουσουλός
Τηλεθέαση Μεσημεριανής Ζώνης: Σταθερά πρώτος ο Πέτρος Κουσουλός