Φωτογραφία για Φλωρίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη - Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι
«Επί 2,5 χρόνια ο Πάνος Ρούτσι δεν εμφανίστηκε με κάποιο παράπονο. Εμφανίστηκε αφού έκλεισε η ανάκριση ξεκινώντας απεργία πείνας ταυτόχρονα με το αίτημά του»Πηγή: skai.gr«Ούτε κατά διάνοια δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας πως η υπόθεση αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, sidirodromikanea
