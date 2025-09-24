2025-09-24 13:59:15
Πώς διαμορφώθηκαν χθες οι μέσοι όροι τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας; 

Στην αποτύπωση αυτή περιλαμβάνονται τα ποσοστά τόσο στο σύνολο κοινού, που καταγράφει τη γενική εικόνα της απήχησης, όσο και στο δυναμικό κοινό, το οποίο αποτελεί τον πιο εμπορικό δείκτη για τους σταθμούς και συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: tvnea.com
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (23/9/2025)
Τετάρτη, 24/9/2025: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (22/9/2025)
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 22/9/2025
Μουσείου Ολοκαυτώματος: Από τα λόγια στα έργα...
Porto Leone: Δράμα, κλάμα και το ερώτημα της διάρκειας... - Πόσο άλλο δράμα αντέχουμε;
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (23/9/2025)
Φλωρίδης: Κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη - Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση στο αίτημα εκταφής του παιδιού του Πάνου Ρούτσι
Δημήτρης Παπανώτας για ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Oι δηλώσεις μου παρερμηνεύτηκαν και παρουσιάστηκαν διαφορετικά ...
