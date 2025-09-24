2025-09-24 11:25:42

Με αφορμή τα σχόλια της Νόνης Δούνια για τον Κώστα Τσουρό, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε τον λόγο και εξήγησε τους πραγματικούς λόγους πίσω από την αποχώρηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου από το Πρωινό. Ο παρουσιαστής, αν και προσπάθησε να διατηρήσει χιουμοριστικό τόνο, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του απέναντι στις εκπομπές που –όπως τόνισε– παρουσίασαν διαστρεβλωμένα την αλήθεια.



«Φύγεις δε φύγεις με καλό τρόπο, όλες οι άλλες εκπομπές θα πουν ότι έφυγες με κακό τρόπο. Βγήκε ο Ποσειδώνας και είπε μια αλήθεια, θα τα πει και στη Ναταλία Γερμανού το Σαββατοκύριακο. Βγήκε και είπε την αλήθεια του. Την είπαμε, έχω καλές σχέσεις μαζί του, μιλάμε κάθε μέρα Όλες οι εκπομπές ότι λέμε ψέματα και ότι έφυγε επειδή τσακώθηκε. Ότι του είχαμε υποσχεθεί κάτι και δεν έγινε. Δεν του είχαμε υποσχεθεί τίποτα και ήταν ευχαριστημένος με αυτό που έκανε. Δεν το άντεξε. Κράσαρε ο οργανισμός, είναι ανθρώπινο, τι να κάνουμε τώρα. Και είναι έντιμο που το έκανε από την πρώτη εβδομάδα», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.



«Το κοινό θέλει αίμα! Ο Λιάγκας τρώει ανθρώπους! Εντάξει είναι από μπέργκερ, είναι από πίτσες, είναι από άλλα. Δεν είναι άνθρωποι εδώ μέσα. Ότι τον έφαγα εγώ τον Ποσειδώνα», ξέσπασε δείχνοντας την κοιλιά του.



