Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα σχετικά με είσοδο τρένου σε λάθος γραμμή- Καταλογίζει έλλειψη ενημέρωσης από το προσωπικό της Hellenic Train
2025-11-06 12:53:53
Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» που αναφέρει ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Λάρισα, ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά: Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές.Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του sidirodromikanea
