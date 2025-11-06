2025-11-06 12:53:53
Φωτογραφία για Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα σχετικά με είσοδο τρένου σε λάθος γραμμή- Καταλογίζει έλλειψη ενημέρωσης από το προσωπικό της Hellenic Train
Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» που αναφέρει ότι τρένο μπήκε σε λάθος γραμμή στη Λάρισα, ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας δηλώνει κατηγορηματικά: Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ψευδές.Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ταϊλάνδη: Τρένο γλιστράει πάνω από το νερό!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ταϊλάνδη: Τρένο "γλιστράει" πάνω από το νερό!
O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
O Πέτρος επιστρέφει στο «Grand Hotel» για να πάρει πίσω όσα του στέρησαν...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τι πραγματικά συνέβη με προαστιακό τρένο. Μπήκε σε λάθος γραμμή η όχι
Τι πραγματικά συνέβη με προαστιακό τρένο. Μπήκε σε λάθος γραμμή η όχι
Η Πρώτη γραμμή και το Happy Day πήραν την πρωτιά του πίνακα
Η Πρώτη γραμμή και το Happy Day πήραν την πρωτιά του πίνακα
Πρόταση Μάκαρη, Σιάτου και Μερμίγκη για την λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο
Πρόταση Μάκαρη, Σιάτου και Μερμίγκη για την λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο
Hellenic Train: Διπλή ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας λόγω τεχνικής βλάβης
Hellenic Train: Διπλή ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας λόγω τεχνικής βλάβης
Σχετικά με το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα
Σχετικά με το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Βασίλης Θωμόπουλος: Την Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη...
Βασίλης Θωμόπουλος: Την Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη...
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σε Γιώργο Κουβαρά: Η ειρωνεία αυτή στηρίζεται στο “ότι εγώ την εκπομπή μου θα την έχω, γιατί είμαι στην ΕΡΤ...
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σε Γιώργο Κουβαρά: Η ειρωνεία αυτή στηρίζεται στο “ότι εγώ την εκπομπή μου θα την έχω, γιατί είμαι στην ΕΡΤ...
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
Γιώργος Λιάγκας σε Σοφία Μουτίδου: Η σημαία του metoo και της πολιτικής ορθότητας υποστέλλεται και καταβαραθρώνεται...
Η ΕΡΤ στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: Αποκλειστική ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1
Η ΕΡΤ στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας: Αποκλειστική ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης το Live News – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης το Live News – Πώς διαμορφώθηκε ο πίνακας τηλεθέασης