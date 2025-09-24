2025-09-24 13:59:15
Φωτογραφία για «GRAND HOTEL»: Η Αλίκη είναι αποφασισμένη να δώσει τέλος στη ζωή της - Άρης και Χατζημήτρος συγκρούονται για τον δολοφόνο του Πέτρου
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 3 & 4

Ο Άρης αντιλαμβάνεται την βάναυση συμπεριφορά του Ρήγα και προσπαθεί να πείσει την Αλίκη να φύγει, όμως εκείνη δείχνει να έχει παραιτηθεί από τα πάντα. Αρνείται να υποκύψει στις απαιτήσεις του Ρήγα, ενώ η Κυβέλη - φοβούμενη πια για την ζωή της Αλίκης - ζητά από τον Νικόλα να την πείσει. Ο Χαραλάμπης αναγκάζεται να κάνει πράγματα για τα οποία θα μετανιώσει. Ο Χρόνης κι ο Βαγγέλης βρίσκουν το όπλο του φόνου, το οποίο τους οδηγεί σε νέο ύποπτο. Ο Χαραλάμπης, απελπισμένος και καταρρακωμένος, εξομολογείται στην Θεώνη τα πάντα ζητώντας βοήθεια και συγχώρεση. Την ίδια ώρα, η Αλίκη έχει εξαφανιστεί από το Grand Hotel και όλοι ψάχνουν με αγωνία να την βρουν Η Κυβέλη ζητά απελπισμένη από τον Ρήγα να της πει τι έχει συμβεί στην Αλίκη, ενώ ο Άρης είναι ο μόνος που καταλαβαίνει πού μπορεί να την βρει και τρέχει – κρυφά απ’ όλους - να την προλάβει… Η Θεώνη σκέφτεται κάτι που μπορεί να ανατρέψει το κακό που βασανίζει τον Χαραλάμπη… Ο Χρόνης με τον Βαγγέλη αναζητούν την Στέλλα, η οποία φαίνεται να γνωρίζει πολλά για την δολοφονία του Πέτρου. Ο Ρήγας αγωνιά για το αν θα κρατήσει τον λόγο του ο Άρης σχετικά με την επένδυσή του στο ξενοδοχείο… Ο Χατζημήτρος ζητάει να δει τον Χαραλάμπη και του προτείνει κάτι που δεν το περιμένει… Είναι όμως, ειλικρινής απέναντι του ή πρόκειται για παγίδα;

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00  ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στον ΑΝΤ1

Πηγή: tvnea.com
