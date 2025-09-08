2025-09-08 09:49:41
Νέα διεθνής αναγνώριση για ελληνική σειρά

Το «Grand Hotel» διεκδικεί βραβείο σκηνοθεσίας στα Seoul Drama Awards, έναν από τους κορυφαίους θεσμούς της παγκόσμιας τηλεοπτικής μυθοπλασίας. Η ελληνική παραγωγή είναι υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας Δραματικής Σειράς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της χώρας στον διεθνή χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως την προηγούμενη χρονιά, στην ίδια διοργάνωση, η σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι» είχε τιμηθεί με το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς.



Πηγή: tvnea.com
