Μαθηματικά: Αφού συμβουλευτούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 21 - Β.Μ.) και επισκεφτούμε την προηγούμενη ανάρτηση, διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 7ου κεφαλαίου "Δίκαιη μοιρασιά" (σελίδα 22 - Β.Μ.), προτού λύσουμε τις ασκήσεις 1, 2, το πρόβλημα 1 και το πρόβλημα 2, στις σελίδες 19 και 20 του Τ.Ε..Ιστορία: Με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση" και έπειτα συμπληρώνουμε τις εργασίες 8 και 9, στις σελίδες 8 και 9 του Τ.Ε..Φυσική: Κάνουμε πολύ καλή επανάληψη στην ενότητα "Αναπνευστικό σύστημα", ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη στιγμή του επαναληπτικού κριτηρίου αξιολόγησης, το οποίο θυμίζω πως θα γίνει αφού ολοκληρώσουμε και την ενότητα "Κυκλοφορικό σύστημα". Χρησιμοποιούμε το υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης και ό,τι υπογραμμίσαμε στο Β.Μ. (πράσινο βιβλίο).Γεωγραφία: Διαβάζουμε τα υπογραμμισμένα του 2ου κεφαλαίου "Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης" (βοήθεια παίρνουμε από τη σχετική ανάρτηση). Τέλος, κάνουμε την αντιστοίχιση της εργασίας 2 (σελίδα 6 - Τ.Ε.).Σχολική ζωή: Το αυριανό πρόγραμμα ΑνθολόγιοΜαθηματικάΙστορίαΓερμανικάΑγγλικάΦυσική

