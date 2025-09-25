2025-09-25 10:34:58

Μετά τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και γενικά σχεδόν ολόκληρη την ιατρική και φαρμακευτική κοινότητα, και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (ΠΟΜΕΠ) καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις «απαράδεκτες και επικίνδυνες» δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τα εμβόλια και τη λήψη παρακεταμόλης, συνδέοντάς τα αβάσιμα με την εμφάνιση αυτισμού.



Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς επιστημονική ανακρίβεια, αλλά συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία, τονίζουν οι παιδίατροι.



Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει καταρρίψει εδώ και δεκαετίες οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ εμβολιασμών και αυτισμού, ενώ πληθώρα μεγάλων, προοπτικών και μετα-αναλυτικών μελετών έχει τεκμηριώσει την ασφάλεια των εμβολίων (π.χ. Hviid A et al., Ann Intern Med. 2019;170(8):513-520).



Η διάδοση τέτοιων ψευδών ειδήσεων αποθαρρύνει τους γονείς από το να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην αναζωπύρωση νοσημάτων που απειλούν τη ζωή.



