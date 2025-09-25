2025-09-25 10:53:30
Φωτογραφία για Τηλεθέαση Prime Time: Πρεμιέρα για τον «Άγιο Έρωτα» με μειωμένα νούμερα

Με πρεμιέρα αλλά… «με κομμένα τα φτερά» μπήκε στο τηλεοπτικό τοπίο της prime time ζώνης η νέα σειρά του Alpha, «Άγιος Έρωτας». Παρά την υψηλή πάσα από την επανάληψη του «Σόι σου» (19% στο τελευταίο 15'), η σειρά κατέγραψε πτώση στο 16,6% και μέσο όρο 14,5% στο δυναμικό κοινό, κερδίζοντας ωστόσο την πρωτιά της βραδιάς αλλά χωρίς ωστόσο να δείχνει την δυναμική που είχαν οι νέες σειρές του Alpha.

Ακολουθούν τα υπόλοιπα προγράμματα κατά σειρά τηλεθέασης:

Ταινία (Star): 11,9%

Η Γη της Ελιάς (Mega): 11,1%

Grand Hotel (ANT1): 7,2%

Έξαθλον (ΣΚΑΪ): 7,1%

Τα Καλά Θα Πάει κι Αυτό (ΕΡΤ1): 3,1%

 Το Παιδί (ΕΡΤ1): 2,8%

Ηλέκτρα (ΕΡΤ1): 2,6%

Να σημειώσουμε ότι ο Εκατομμυριούχος στα best of, που λειτουργεί ως lead-in, κατέγραψε πολύ χαμηλή τηλεθέαση. Ήθελα να ήξερα εκεί στο ΑΝΤ1 υπάρχει κανένας που να σκέφτεται σοβαρά τον προγραμματισμό;

Σημειώνεται πάντως ότι τα νούμερα αυτά δεν σημαίνουν κάτι οριστικό, καθώς πρόκειται για πρεμιέρες. Υπάρχει γενικά η αίσθηση ότι καμία σειρά δεν έκανε το «μπαμ» και πιθανότατα θα υπάρξουν ανατροπές ανάλογα με την εξέλιξη της πλοκής και την ανταπόκριση του κοινού τις επόμενες εβδομάδες.



*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
