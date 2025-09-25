Ο ανταγωνισμός στην απογευματινή ζώνη της τηλεόρασης ήταν έντονος, με τα προγράμματα να καταγράφουν σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά τηλεθέασης.

Το Live News στο Mega κατέκτησε την κορυφή με μέσο όρο 14,7%, ενώ σε τέταρτο εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 22,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τροχός της Τύχης με 13,2%, ακολουθούμενος από το The Chance, που κατέγραψε 12,6%. Λίγο πιο πίσω κινήθηκε το Cash or Trash με 11,4%, ενώ το Deal σημείωσε 10,5%.

Το Ρουκ Ζουκ περιορίστηκε στο 9,8%, ενώ το Στούντιο 4 έκλεισε με 7%. Το 5x5 κινήθηκε χαμηλότερα με 6,7%, την ώρα που οι Καθαρές Κουβέντες στο Open δεν ξεπέρασαν το 3,4%.

Ακόμη πιο χαμηλά, το Power Talk αρκέστηκε σε 3,2%, ενώ η εκπομπή Το ’Χουμε συγκέντρωσε μόλις 2,2%.

Με βάση τα στοιχεία, η ενημέρωση του Mega και τα κλασικά τηλεπαιχνίδια παραμένουν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του απογεύματος, αφήνοντας αρκετά από τα υπόλοιπα προγράμματα σε μονοψήφια επίπεδα.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/9/2025)

Πηγή: tvnea.com