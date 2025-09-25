2025-09-25 10:53:30
Φωτογραφία για Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Με δυνατά ποσοστά το Live News στο Mega



 Ο ανταγωνισμός στην απογευματινή ζώνη της τηλεόρασης ήταν έντονος, με τα προγράμματα να καταγράφουν σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά τηλεθέασης.

 Το Live News στο Mega κατέκτησε την κορυφή με μέσο όρο 14,7%, ενώ σε τέταρτο εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 22,2%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τροχός της Τύχης με 13,2%, ακολουθούμενος από το The Chance, που κατέγραψε 12,6%. Λίγο πιο πίσω κινήθηκε το Cash or Trash με 11,4%, ενώ το Deal σημείωσε 10,5%.

Το Ρουκ Ζουκ περιορίστηκε στο 9,8%, ενώ το Στούντιο 4 έκλεισε με 7%. Το 5x5 κινήθηκε χαμηλότερα με 6,7%, την ώρα που οι Καθαρές Κουβέντες στο Open δεν ξεπέρασαν το 3,4%.

Ακόμη πιο χαμηλά, το Power Talk αρκέστηκε σε 3,2%, ενώ η εκπομπή Το ’Χουμε συγκέντρωσε μόλις 2,2%.

Με βάση τα στοιχεία, η ενημέρωση του Mega και τα κλασικά τηλεπαιχνίδια παραμένουν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του απογεύματος, αφήνοντας αρκετά από τα υπόλοιπα προγράμματα σε μονοψήφια επίπεδα.

*ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
Τηλεθέαση Prime Time: Πρεμιέρα για τον «Άγιο Έρωτα» με μειωμένα νούμερα
Τηλεθέαση Prime Time: Πρεμιέρα για τον «Άγιο Έρωτα» με μειωμένα νούμερα
Αντιγριπικά εμβόλια 2025/2026: Γιατί φέτος είναι τριδύναμα, πότε ξεκινούν οι εμβολιασμοί
Αντιγριπικά εμβόλια 2025/2026: Γιατί φέτος είναι τριδύναμα, πότε ξεκινούν οι εμβολιασμοί
Χωρίς το «Έχω παιδιά» στη μάχη της prime time το Mega... - Τι συμβαίνει;
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» σε καθημερινή prime timeτου MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Τηλεθέαση Prime Time: Πρεμιέρα για τον «Άγιο Έρωτα» με μειωμένα νούμερα
Τηλεθέαση Πρωινών Ενημερωτικών: Στην πρώτη θέση το Κοινωνία ώρα MEGA - Ανεβαίνει το Καλημέρα Ελλάδα
Τηλεθέαση: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης
Διαφορετικές προτιμήσεις ανά φύλο στις πρωινές εκπομπές – Ποια εκπομπή «κερδίζει» στις γυναίκες και ποια στους άνδρες;
Παιδίατροι: Απαράδεκτες και επικίνδυνες οι δηλώσεις Τραμπ για τα εμβόλια και την παρακεταμόλη
Πέμπτη, 25/9/2025: Εργασίες ημέρας
Αφροδίτη Γραμμέλη : Νιώθω πολύ καλά που δουλεύω με την Ελένη Τσολάκη, έχουμε ...
«Μαμά-δες»: Ποια αναλαμβάνει παρουσιάστρια αυτή την εβδομάδα;
