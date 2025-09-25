Ο Νίκος Κοκλώνης φαίνεται πως ετοιμάζει τη μεγάλη του τηλεοπτική επιστροφή, αυτήν τη φορά μπροστά από τις κάμερες, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από το «Buongiorno».Ο CEO της Barking Well, που ενισχύει τη συνεργασία του με το OPEN με μια σειρά εκπομπών, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για ένα νέο σόου, το οποίο δεν θα θυμίζει το J2US.Παρότι το Just παραμένει το αγαπημένο του πρότζεκτ και παραμένει υπό τον έλεγχό του —με ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση—, ο Κοκλώνης μελετά ένα φρέσκο φορμάτ, που θα συνδυάζει στοιχεία τόσο από το YFSF όσο και από το Chart Show.«Μίλησα με τον Νίκο. Ο Νίκος ετοιμάζει κάποιο σόου και γιατί λέω κάποιο σόου; Να θυμίσω ότι ο Νίκος έχει ακόμα τα δικαιώματα του J2US. Το J2US για τον Νίκο είναι μια ερωτική σχέση, είναι αυτό που θέλει η ψυχούλα του. Θα ήθελε πολύ να επιστρέψει με το J2US σε κάποιο κανάλι, επίσης θα βάλω το κάποιο και δεν θα μιλήσω μόνο για το OPEN… Η συνεργασία του με το OPEN δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψει και το J2US εκεί, το λέω κατηγορηματικά», είπε αρχικά η Κατερίνα Ζαρίφη.«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μιλάει με μεγάλη εταιρεία παραγωγής για ένα άλλο μεγάλο Σαββατιάτικο σόου. Έχει σχέση μεταξύ YFSF και Chart Show. Δική του παραγωγή», αποκάλυψε και εξήγησε:«Ο άνθρωπος που θα συμμετέχει σε αυτό το σόου πιάνει ένα φάσμα του καλλιτέχνη. Δηλαδή, αν η Κατερίνα Ζαρείφη πάει να κάνει τη Μαντόνα, θα πρέπει να την κάνει σε όλες τις εκφάνσεις της. Είναι κάτι που θέλει ταλέντο στο τραγούδι, στη μίμηση».«Πιστεύω ότι θα επιστρέψει, γιατί είναι έντονες οι συζητήσεις. Θα είναι βραδινό σόου και θα έχει και επιτροπή».«Έχει πάρει κι άλλες παραγωγές στο OPEN, μιλάμε για ακόμα 4 εκπομπές που τώρα δρομολογούνται. Ακόμα δεν έχουν σιγουρέψει τα πρόσωπα. το λέω γιατί συζητάγαμε για το The View και την αποτύπωση σε ελληνική version, το οποίο θα τοποθετηθεί βράδυ», κατέληξε.Πηγή: tvnea.com