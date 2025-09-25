2025-09-25 12:22:06
Φωτογραφία για Χωρίς το «Έχω παιδιά» στη μάχη της prime time το Mega... - Τι συμβαίνει;
Χωρίς το επιτυχημένο «Έχω παιδιά» του Λάμπρου Φισφή θα ριχτεί στη μάχη της prime time το Mega το πρώτο τρίμηνο της φετινής σεζόν. Η οικογενειακή κωμωδία, που κατάφερε να αναβιώσει το συγκεκριμένο τηλεοπτικό είδος και συνέχισε να σημειώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης μέσα από τις καλοκαιρινές επαναλήψεις της, θα απουσιάσει προσωρινά από το πρόγραμμα του σταθμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δεύτερος κύκλος της σειράς Θα επιστρέψει στον αέρα τον Ιανουάριο του 2026. Τα γυρίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, είναι προγραμματισμένα να αρχίσουν τον Νοέμβριο.

Έτσι, οι φανατικοί τηλεθεατές θα χρειαστεί να κάνουν λίγη υπομονή μέχρι να δουν ξανά στις οθόνες τους τις ξεκαρδιστικές ιστορίες της αγαπημένης οικογενειακής σειράς που έδωσε νέα πνοή στην ελληνική τηλεοπτική κωμωδία.

Πηγή: tvnea.com
