Μια φρέσκια, εβδομαδιαία κωμική σειρά γεμάτη ανατροπές, έρχεται στην οθόνη του MEGA κάθε βράδυ και κρατά έτσι ζωντανή την αύρα του καλοκαιριού.

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του και μας προσκαλεί να κάνουμε check-in σε μια all inclusive κωμωδία τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00, στο MEGA.

Η πιο καλοκαιρινή κωμωδία της σεζόν καταφθάνει εν μέσω φθινοπώρου, αλλά αρνείται να μας βάλει σε χειμωνιάτικη διάθεση! Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» μάς ταξιδεύει σε ένα νησί του Αιγαίου γεμάτο ήλιο, θάλασσα, έρωτες και τις αναπόφευκτες ελληνικές αναποδιές – όλα τα συστατικά δηλαδή που θυμίζουν έντονα Ελλάδα!

Η Ελβίρα αγωνίζεται να σώσει το οικογενειακό ξενοδοχείο και μαζί του το όραμα του μακαρίτη πατέρα της για εναλλακτικό τουρισμό. Ένας γοητευτικός επενδυτής, ο Χάρι, εμφανίζεται ξαφνικά και υπόσχεται να τη βοηθήσει να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Τι κρύβει όμως ο μυστηριώδης ξένος πίσω από το λαμπερό του χαμόγελο;

Πριν η Ελβίρα καταφέρει να προσελκύσει τουρίστες από όλον τον κόσμο στο γραφικό νησάκι του Αιγαίου, στα δωμάτια του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» καταφθάνουν χρέη, συγγενείς που διεκδικούν μερίδιο και ντόπιοι «καρχαρίες» του τουρισμού.

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA», ο πιο hot τουριστικός προορισμός στην ελληνική τηλεόραση, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και μας υποδέχεται κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00 στο MEGA.

