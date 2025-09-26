Η Bayer προχώρησε σε οικειοθελή μείωση της λιανικής τιμής στα σκευάσματα Xarelto (rivaroxaban), με στόχο να εξισωθεί η λιανική τιμή με την τιμή αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ.

Με τον τρόπο αυτό, οι ασφαλισμένοι δεν θα επιβαρύνονται πλέον με την υπέρογκη «διαφορά τιμής» που μέχρι σήμερα καλούνταν να πληρώσουν λόγω του ότι το Xarelto είναι πρωτότυπο φάρμακο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια θετική εξέλιξη για τους ασθενείς, καθώς μειώνεται άμεσα η συμμετοχή τους.

Ωστόσο, για τα φαρμακεία η αλλαγή αυτή....

..... δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα: η μείωση τίθεται σε άμεση ισχύ, με αποτέλεσμα τυχόν αποθέματα που είχαν αγοραστεί σε υψηλότερη τιμή να απομειώνονται σε αξία, οδηγώντας σε σημαντική οικονομική ζημιά για τους φαρμακοποιούς.

Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα τιμών που εκδόθηκε, οι νέες λιανικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Xarelto 10mg / 10 δισκία → 15,38 €

Xarelto 15mg / 28 δισκία → 41,66 €

Xarelto 2,5mg / 56 δισκία → 42,08 €

Xarelto 20mg / 28 δισκία → 41,66 €

Mπορείτε να βρείτε το συμπληρωματικό δελτίο τιμών φαρμάκων όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, εδώFarmakopoioi