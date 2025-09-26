2025-09-26 10:01:27
Φωτογραφία για Οικειοθελής μείωση τιμής στα Xarelto από τη Bayer – Τι σημαίνει για ασθενείς και φαρμακοποιούς



Η Bayer προχώρησε σε οικειοθελή μείωση της λιανικής τιμής στα σκευάσματα Xarelto (rivaroxaban), με στόχο να εξισωθεί η λιανική τιμή με την τιμή αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ.

Με τον τρόπο αυτό, οι ασφαλισμένοι δεν θα επιβαρύνονται πλέον με την υπέρογκη «διαφορά τιμής» που μέχρι σήμερα καλούνταν να πληρώσουν λόγω του ότι το Xarelto είναι πρωτότυπο φάρμακο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια θετική εξέλιξη για τους ασθενείς, καθώς μειώνεται άμεσα η συμμετοχή τους.

Ωστόσο, για τα φαρμακεία η αλλαγή αυτή....



..... δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα: η μείωση τίθεται σε άμεση ισχύ, με αποτέλεσμα τυχόν αποθέματα που είχαν αγοραστεί σε υψηλότερη τιμή να απομειώνονται σε αξία, οδηγώντας σε σημαντική οικονομική ζημιά για τους φαρμακοποιούς.

Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα τιμών που εκδόθηκε, οι νέες λιανικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Xarelto 10mg / 10 δισκία → 15,38 €

Xarelto 15mg / 28 δισκία → 41,66 €

Xarelto 2,5mg / 56 δισκία → 42,08 €

Xarelto 20mg / 28 δισκία → 41,66 €



Mπορείτε να βρείτε το συμπληρωματικό δελτίο τιμών φαρμάκων όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, εδώ
Farmakopoioi
farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«The Roadshow» : Κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 21:00
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«The Roadshow» : Κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 21:00
Πάρης Σκαρτσολιάς: Υπήρξε επικοινωνία για να μπω στην σειρά «Το σόι σου»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πάρης Σκαρτσολιάς: Υπήρξε επικοινωνία για να μπω στην σειρά «Το σόι σου»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Γαλλία αντιμετωπίζει πανεθνικές απεργίες στις μεταφορές - Σημαντική μείωση των δρομολογίων των τρένων
Η Γαλλία αντιμετωπίζει πανεθνικές απεργίες στις μεταφορές - Σημαντική μείωση των δρομολογίων των τρένων
DDR4: Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ gamers
DDR4: Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ gamers
Co-author δεν σημαίνει “ήμουν εκεί”
Co-author δεν σημαίνει “ήμουν εκεί”
Καταχώρηση δικαιολογητικών για αποζημίωση barcode reader για τους φαρμακοποιούς που το προμηθεύτηκαν εκτός των συμβεβλημένων με τον Π.Φ.Σ. παρόχωΝ
Καταχώρηση δικαιολογητικών για αποζημίωση barcode reader για τους φαρμακοποιούς που το προμηθεύτηκαν εκτός των συμβεβλημένων με τον Π.Φ.Σ. παρόχωΝ
ΕΟΦ: Σταματά η διακίνηση 4 σκευασμάτων για τον διαβήτη – Τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι ασθενείς
ΕΟΦ: Σταματά η διακίνηση 4 σκευασμάτων για τον διαβήτη – Τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι ασθενείς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Στην πρώτη θέση συνεχίζει η Καινούργιου - Ανατροπή στην 2η θέση
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Στην πρώτη θέση συνεχίζει η Καινούργιου - Ανατροπή στην 2η θέση
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Χαμηλές επίδωσες σε ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1...
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Χαμηλές επίδωσες σε ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1...
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Η μάχη των εκπομπών
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Η μάχη των εκπομπών