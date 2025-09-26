





Ο Πάρης Σκαρτσολιάς μίλησε στον Ηλία Σκουλά και στην κάμερα του Breakfast@Star για την πορεία του στην υποκριτική από την παιδική του ηλικία, την τηλεοπτική πρόταση που δέχτηκε για να συμμετάσχει στη σειρά «Το σόι σου», αλλά και για τη βαθιά προσωπική του απώλεια με τον θάνατο του πατέρα του.

Όπως εξήγησε, η πρώτη του επαφή με την υποκριτική υπήρξε καθοριστική:

«Η συμμετοχή μου στο Καφέ της Χαράς αποδείχθηκε ευεργετική για τον μετέπειτα Πάρη και τις επιλογές του. Όταν ήμουν παιδί σκεφτόμουν ότι οι φίλοι μου είχαν χρόνο για παιχνίδι κι εγώ όχι, αλλά στα γυρίσματα περνούσα υπέροχα».

Για την τηλεοπτική πρόταση που του έγινε σχετικά με το «Σόι σου» σημείωσε:

«Υπήρξε επικοινωνία για να μπω στα νέα επεισόδια της σειράς, αλλά δεν κατάφερα να το πραγματοποιήσω. Δεν συζητήσαμε για τον ρόλο που θα είχα. Η επιστροφή της σειράς είναι μια ιδέα που πιστεύω θα είχε επιτυχία».







Τέλος, αναφερόμενος στον πατέρα του, μίλησε με συγκίνηση:

«Η απώλειά του είναι ακόμα νωπή. Δεν φεύγει ποτέ, είναι πάντα εκεί. Έχω την αίσθηση ότι βρίσκεται συνεχώς δίπλα μου».

Πηγή: tvnea.com