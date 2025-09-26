2025-09-26 09:38:32
Φωτογραφία για Πάρης Σκαρτσολιάς: Υπήρξε επικοινωνία για να μπω στην σειρά «Το σόι σου»



Ο Πάρης Σκαρτσολιάς μίλησε στον Ηλία Σκουλά και στην κάμερα του Breakfast@Star για την πορεία του στην υποκριτική από την παιδική του ηλικία, την τηλεοπτική πρόταση που δέχτηκε για να συμμετάσχει στη σειρά «Το σόι σου», αλλά και για τη βαθιά προσωπική του απώλεια με τον θάνατο του πατέρα του.

Όπως εξήγησε, η πρώτη του επαφή με την υποκριτική υπήρξε καθοριστική:

«Η συμμετοχή μου στο Καφέ της Χαράς αποδείχθηκε ευεργετική για τον μετέπειτα Πάρη και τις επιλογές του. Όταν ήμουν παιδί σκεφτόμουν ότι οι φίλοι μου είχαν χρόνο για παιχνίδι κι εγώ όχι, αλλά στα γυρίσματα περνούσα υπέροχα».

Για την τηλεοπτική πρόταση που του έγινε σχετικά με το «Σόι σου» σημείωσε:

«Υπήρξε επικοινωνία για να μπω στα νέα επεισόδια της σειράς, αλλά δεν κατάφερα να το πραγματοποιήσω. Δεν συζητήσαμε για τον ρόλο που θα είχα. Η επιστροφή της σειράς είναι μια ιδέα που πιστεύω θα είχε επιτυχία».



Τέλος, αναφερόμενος στον πατέρα του, μίλησε με συγκίνηση:

«Η απώλειά του είναι ακόμα νωπή. Δεν φεύγει ποτέ, είναι πάντα εκεί. Έχω την αίσθηση ότι βρίσκεται συνεχώς δίπλα μου».



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«The Roadshow» : Κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 21:00
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«The Roadshow» : Κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 21:00
Οικειοθελής μείωση τιμής στα Xarelto από τη Bayer – Τι σημαίνει για ασθενείς και φαρμακοποιούς
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οικειοθελής μείωση τιμής στα Xarelto από τη Bayer – Τι σημαίνει για ασθενείς και φαρμακοποιούς
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Η μάχη στο Prime Time : Τι κατάφεραν οι πρεμιέρες και ποια σειρά βρέθηκε στην κορυφή;
Η μάχη στο Prime Time : Τι κατάφεραν οι πρεμιέρες και ποια σειρά βρέθηκε στην κορυφή;
«Γιατί ρε πατέρα»: Έξυπνο γέλιο και ανατροπές στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 - Μια φρέσκια κωμωδία που δεν υποτιμά το κοινό της
«Γιατί ρε πατέρα»: Έξυπνο γέλιο και ανατροπές στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 - Μια φρέσκια κωμωδία που δεν υποτιμά το κοινό της
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Άλλη μια δραματική σειρά «Alpha style»... - Οικογενειακή ιστορία και συγκινήσεις
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Άλλη μια δραματική σειρά «Alpha style»... - Οικογενειακή ιστορία και συγκινήσεις
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA που κάνει σήμερα πρεμιέρα
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ALPHA που κάνει σήμερα πρεμιέρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/9/2025)
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Στην πρώτη θέση συνεχίζει η Καινούργιου - Ανατροπή στην 2η θέση
Τηλεθέαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών: Στην πρώτη θέση συνεχίζει η Καινούργιου - Ανατροπή στην 2η θέση
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
Ανατροπές στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή πήρε την πρώτη θέση;
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Χαμηλές επίδωσες σε ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1...
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Χαμηλές επίδωσες σε ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1...
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Η μάχη των εκπομπών
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Η μάχη των εκπομπών