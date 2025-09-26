Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η χθεσινή τηλεοπτική prime time με τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του Alpha «Να με λες μαμά». Η σειρά σημείωσε 17,7% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Γη της Ελιάς» στο Mega με 12,1%, ενώ το «Έξαθλον» στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 7,4%. Στην ΕΡΤ1 η σειρά «Ηλέκτρα» κινήθηκε στο 3,4%, ενώ «Το Παιδί» κατέγραψε 2,4% και η σειρά «Απαραίτητο Φως» στο 1,1%.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τηλεθέαση του ποδοσφαιρικού αγώνα στον ΑΝΤ1, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει το 16,6%, αποδεικνύοντας ότι και οι αθλητικές μεταδόσεις εξακολουθούν να προσελκύουν σημαντικό κοινό, παρά την ισχυρή τηλεοπτική αντιπαλότητα της βραδιάς.

Η χθεσινή βραδιά δείχνει πως η τηλεθέαση συνεχίζει να διαμορφώνεται από ισχυρές πρεμιέρες σειρών, αλλά και από δημοφιλή αθλητικά γεγονότα, καθιστώντας το prime time έναν πραγματικό «μαραθώνιο» για τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Πηγή: tvnea.com