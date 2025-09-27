2025-09-27 08:07:35
Φωτογραφία για Χρήστος Τάμπας: Ο σιδηροδρομικός με τη πολυσχιδή καλλιτεχνική του δράση.
Κανει αυτό που αγάπησε από μικρό παιδί, την μουσική. Από τα 11 χρόνια και έχοντας μουσικά ακούσματα από το οικογενειακό του περιβάλλον, επιθυμία του ήταν να ασχοληθεί εντατικά με τη μουσική και να μετουσίωση σε πράξη αυτή του την επιθυμία. Κάτι που το επέτυχεΑναφερόμαστε στον συνταξιούχο σιδηροδρομικό κ Χρήστο Τάμπα. Σε σύντομη συνομιλία μας ο κ. Τάμπας μας εξιστόρησε το ξεκίνημά του και την sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΝΔ: Αβάσιμες οι καταγγελίες κατά Γ. Σταμάτη -Από το 2023 είχαν διαγραφεί τα τραπεζικά χρέη συγγενών θυμάτων στα Τέμπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΝΔ: Αβάσιμες οι καταγγελίες κατά Γ. Σταμάτη -Από το 2023 είχαν διαγραφεί τα τραπεζικά χρέη συγγενών θυμάτων στα Τέμπη
Πότε επιτρέφουν στον ΑΝΤ1 τα «Παιχνίδια Εκδίκησης»;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πότε επιτρέφουν στον ΑΝΤ1 τα «Παιχνίδια Εκδίκησης»;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το θαυματουργό αγριοράδικο – η ισχυρή αντικαρκινική δράση της ρίζας του Taraxacum officinale
Το θαυματουργό αγριοράδικο – η ισχυρή αντικαρκινική δράση της ρίζας του Taraxacum officinale
Ο σιδηροδρομικός τομέας συμβάλλει στο 1,4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο σιδηροδρομικός τομέας συμβάλλει στο 1,4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός Sirkeci της Κωνσταντινούπολης μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό πολιτιστικό κέντρο
Ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός Sirkeci της Κωνσταντινούπολης μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό πολιτιστικό κέντρο
Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση με σαρωτικά ποσοστά
Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση με σαρωτικά ποσοστά
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Αναστάσιος Ζαμάνης
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Αναστάσιος Ζαμάνης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΕΕ ΕΡΕΥΝΑ Apple, Google και Microsoft ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η ΕΕ ΕΡΕΥΝΑ Apple, Google και Microsoft ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ "ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ" ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΑ ΣΤΑ ΛΟΥΡΑΚΙΑ για smartwatches και fitness bands!
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΑ ΣΤΑ ΛΟΥΡΑΚΙΑ για smartwatches και fitness bands!
Η Trenitalia λανσάρει το τρένο υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000, φτάνοντας τα 360 χλμ./ώρα
Η Trenitalia λανσάρει το τρένο υψηλής ταχύτητας Frecciarossa 1000, φτάνοντας τα 360 χλμ./ώρα
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΞΗΡΟΜΕΡΟ: Σέλα του βουνού και της μνήμης…-Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη